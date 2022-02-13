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Путин поздравил российских лыжников с победой в эстафете на Олимпиаде

Президент также подчеркнул, что на выступлении в этом сложном и престижном виде соревнований спортсмены проявили себя как крепкая и сплочённая команда.

13 февраля, 15:36

Президент России Владимир Путин. Фото на обложке © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин поздравил российских лыжников Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова с победой в эстафете 4х10 километров на Олимпиаде в Пекине.

"Уважаемые Алексей Александрович, Александр Александрович, Денис Сергеевич, Сергей Александрович! От души поздравляю вас с триумфом на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине", — говорится в телеграмме главы государства, текст которой опубликован на сайте Кремля.

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Путин подчеркнул, что в эстафете как в одном из самых сложных и престижных видов лыжных гонок российские спортсмены проявили себя как крепкая, сплочённая команда и "с первого этапа задали высочайший, победный темп". А "чувство локтя", выдержка и уверенность в своих силах помогли лыжникам обойти соперников, отметил глава государства.

Российский лидер также выразил особую признательность старшему тренеру российской сборной по лыжным гонкам Юрию Бородавко и всему тренерскому коллективу. Спортсменам он пожелал новых успехов.

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Ранее Лайф сообщал, что лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов выиграли эстафету на Олимпиаде в Пекине. Для России это первая победа в данном виде программы за 42 года.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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