Путин поздравил российских лыжников с победой в эстафете на Олимпиаде
Президент также подчеркнул, что на выступлении в этом сложном и престижном виде соревнований спортсмены проявили себя как крепкая и сплочённая команда.
Президент России Владимир Путин. Фото на обложке © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин поздравил российских лыжников Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова с победой в эстафете 4х10 километров на Олимпиаде в Пекине.
"Уважаемые Алексей Александрович, Александр Александрович, Денис Сергеевич, Сергей Александрович! От души поздравляю вас с триумфом на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине", — говорится в телеграмме главы государства, текст которой опубликован на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что в эстафете как в одном из самых сложных и престижных видов лыжных гонок российские спортсмены проявили себя как крепкая, сплочённая команда и "с первого этапа задали высочайший, победный темп". А "чувство локтя", выдержка и уверенность в своих силах помогли лыжникам обойти соперников, отметил глава государства.
Российский лидер также выразил особую признательность старшему тренеру российской сборной по лыжным гонкам Юрию Бородавко и всему тренерскому коллективу. Спортсменам он пожелал новых успехов.
Ранее Лайф сообщал, что лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов выиграли эстафету на Олимпиаде в Пекине. Для России это первая победа в данном виде программы за 42 года.
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