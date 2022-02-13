Советник Байдена Салливан заявил, что Россия "может напасть" на Украину в любой момент
Он отметил, что Белый дом не может назвать точную дату "вторжения", но в последние дни Вашингтон наблюдает наращивание сил Россией.
Джейк Салливан. Фото © Getty Images / Chip Somodevilla
Белый дом предполагает, что "вторжение" России на Украину может начаться в любой момент и точную дату назвать невозможно. Об этом в эфире телеканала CNN сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, отвечая на вопрос о дате "вторжения" РФ 16 февраля, которую ранее озвучили СМИ.
"Мы не можем предсказать точную дату. То, что мы видим за последние десять дней, — это наращивание сил и движение российских сил <…> рядом с украинской границей", — сказал он.
По словам Салливана, в Вашингтоне считают, что "вторжение, боевые действия со стороны России на Украине могут начаться в любой день".
Ранее Салливан предположил, что "вторжение" РФ на Украину может начаться во время Олимпиады, при этом Вашингтон не утверждает, что Москва приняла окончательное решение о применении силы против Киева. Он также добавил, что США готовы как к диалогу с РФ, так и к санкциям.
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