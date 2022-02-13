Советник Байдена Салливан заявил, что Россия "может напасть" на Украину в любой момент

Белый дом предполагает, что "вторжение" России на Украину может начаться в любой момент и точную дату назвать невозможно. Об этом в эфире телеканала CNN сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, отвечая на вопрос о дате "вторжения" РФ 16 февраля, которую ранее озвучили СМИ.

"Мы не можем предсказать точную дату. То, что мы видим за последние десять дней, — это наращивание сил и движение российских сил <…> рядом с украинской границей", — сказал он.

По словам Салливана, в Вашингтоне считают, что "вторжение, боевые действия со стороны России на Украине могут начаться в любой день".