Вирусолог Чумаков заявил об опасности назальной вакцины от коронавируса

Назальная вакцина от коронавируса потенциально может быть опаснее для организма человека, чем внутримышечная. Такое мнение высказал вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков. По его словам, она проходит через каналы, которые находятся близко к мозгу, и может задеть жизненно важные органы.

"Они могут быть небезопасными, потому что по этому нерву вирус или антиген может попасть в мозг. С этим нужно быть очень аккуратными. Это не так просто, как кажется", — сказал Чумаков в эфире ютуб-канала "Посоветуйте, доктор!".

При этом препарат, который вводят внутримышечно, не способен задеть какие-либо жизненно важные органы, отметил вирусолог. Он также подтвердил вопрос журналистки Ольги Копыловой о том, что в этом случае мы бережём центральную нервную систему во избежание нейроэффекта. При этом специалист считает хорошей идеей создание с помощью вакцины мукозального (местного) иммунитета, ведь антиген попадает в организм в правильном месте и в нужные лимфатические узлы.

А вот его коллега вирусолог Анатолий Альтштейн не думает, что есть основания считать, что назальная вакцина опасна. Как он уточнил РБК, препарат не содержит активного размножающегося вируса, он способен заразить клетку, но не дать потомства. Соответственно после введения вакцина в мозг не пойдёт, поскольку идти просто нечему. Схожее мнение выразила директор института экономики и здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она заметила, что каналы, по которым попадает такая вакцина, являются первым эшелоном иммунной системы и в случае введения препарата организм будет защищён.