Следуя этим советам, вы избежите фиаско в постели, даже если до мастера секса вам далеко
В преддверии Дня святого Валентина сексолог и психолог Александра Миллер раскрывает, как удивить партнёра и не опозориться во время интимной близости.
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Эксперименты в постели не всегда удачная идея
В попытке удивить или даже удержать рядом с собой избранника женщины порой поступаются собственными принципами. Дамы спешат удовлетворить сексуальные фантазии возлюбленных, при этом забывая, что сами не слишком раскрепощены. Соглашаются на секс втроём и другие эксперименты, к которым морально не готовы. А потом обижаются на самих себя за такие "сюрпризы".
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В любых отношениях всегда выбирайте себя
Чтобы не попасть впросак, прислушивайтесь к себе и своим желаниям, раскрывайте свою сексуальность. Изучайте свои предпочтения с помощью секс-игрушек и ролевых игр. В первую очередь вы должны чётко знать, что конкретно будоражит ваши фантазии. Ведь эксперименты во время интимной близости, к которым вы не готовы, играют против вас самих: вы можете свалиться в мощную дофаминовую яму. А этого желательно избежать.
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Обсуждайте сексуальные предпочтения ДО близости
Заранее узнайте у партнёра, игра с какими эрогенными зонами доводит его до точки кипения. Выясните, какие эксперименты в постели для вашей второй половины — табу. Некоторые с восторгом согласятся на депривацию органов чувств, например можно завязать глаза. Распалит вторую половину и секстинг. С помощью СМС эротического характера расскажите о том, как всё будет происходить во время интима. Так вы не только плавно подготовите возлюбленного или возлюбленную к самому сюрпризу, но и растянете удовольствие.
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Будьте аккуратны, когда пробуете что-то новенькое
Если опыта в сексуальных утехах немного, следует быть предельно осторожными. Например, используя массажные свечи при БДСМ-играх. Воск в них нагревается до определённой температуры и не повреждает кожу, но про опасность огня вы забывать не должны.
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