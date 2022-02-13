Шаман раскрыл, какой ритуал провести, чтобы точно привлечь любовь на 14 февраля

Многие, у кого пока нет второй половинки, переживают насчёт личной жизни. Часто на одиноких людей давят не только мысли из собственной головы, но и "добрые" родственники и знакомые. Тревога особенно усиливается накануне Дня святого Валентина, когда в магазинах начинается предпраздничный ажиотаж и из каждого утюга напоминают, что вот-вот наступит 14 февраля — самый романтичный день в году. Не спешите отчаиваться! Как утверждает шаман Сергей Барс, привлечь любовь в жизнь можно с помощью мощного обряда. Схему его проведения целитель раскрыл Лайфу.

Освобождение пространства возле сердца

Если место в вашей душе занято, тот, кого вы ждёте и о ком грезите, к вам не подойдёт. Поскольку энергия любви живёт рядом с сердцем, весь ритуал начинается с освобождения пространства возле него. И только затем последует специальный обряд на привлечение второй половинки в жизнь.

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В ночь с 13 на 14 февраля, в 23:30, Барс начнёт "проводить поток освобождения и благостного привлечения любви" в вашу жизнь через звучание и вибрации мощного шаманского бубна. При этом целитель напоминает: всё зависит от вас самих, необходимо действовать, а не сидеть сложа руки.

"Это только ваша работа — быть счастливым, быть самой лучшей версией себя. Начни этот и каждый последующий день с благодарности — и ты увидишь, как благостно всё изменяется уже сегодня", — заметил шаман Сергей Барс.

Шаман Сергей Барс. Фото © darshi.ru / фотограф Толстая Дарья

Обряд на привлечение любимого в жизнь женщины

Если вы девушка и мечтаете об отношениях, вам нужно срезать немного волос и сжечь на пламени свечи. При этом ровно 15 раз повторить следующие слова:

Старое вон, Стая ворон Ввысь улетает, Во вселенной тает.

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Затем возьмите расчёску — обязательно новую — и в сумерки перед окном расчешите волосы, приговаривая это четверостишие:

Луна, моя подружка, Прошепчу тебе на ушко: Любимого освети, Наладь ко мне пути.

Производите данные манипуляции шесть вечеров подряд (начиная с ночи с 13 на 14 февраля) — и в вашей жизни обязательно появится кавалер!

Обряд на привлечение любимой в жизнь мужчины

Если вы молодой человек и пока не нашли ту самую, но очень хотели бы, ночь с 13 на 14 февраля проведите на природе. С собой прихватите старую вещь из гардероба, желательно нижнее бельё, — её необходимо будет сжечь. Пока одежда горит, произносите эти слова:

Всё, что сейчас выходит, Больше назад не приходит. Моё слово — закон, Сухота, выйди вон.

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В течение трёх последующих дней подавайте нищим — но только женщинам — мелочь. При этом вслух говорите: