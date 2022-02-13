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Шаман раскрыл, какой ритуал провести, чтобы точно привлечь любовь на 14 февраля

Обряды для женщин и мужчин различаются. И дамам, и кавалерам поможет огонь. А ещё важно не забыть произнести определённые фразы, причём неоднократно.

13 февраля, 11:15

Фото на обложке © Pixabay

Многие, у кого пока нет второй половинки, переживают насчёт личной жизни. Часто на одиноких людей давят не только мысли из собственной головы, но и "добрые" родственники и знакомые. Тревога особенно усиливается накануне Дня святого Валентина, когда в магазинах начинается предпраздничный ажиотаж и из каждого утюга напоминают, что вот-вот наступит 14 февраля — самый романтичный день в году. Не спешите отчаиваться! Как утверждает шаман Сергей Барс, привлечь любовь в жизнь можно с помощью мощного обряда. Схему его проведения целитель раскрыл Лайфу.

Освобождение пространства возле сердца

Если место в вашей душе занято, тот, кого вы ждёте и о ком грезите, к вам не подойдёт. Поскольку энергия любви живёт рядом с сердцем, весь ритуал начинается с освобождения пространства возле него. И только затем последует специальный обряд на привлечение второй половинки в жизнь.

Фото © Pexels / Djurdjina ph.djiz

Фото © Pexels / Djurdjina ph.djiz

В ночь с 13 на 14 февраля, в 23:30, Барс начнёт "проводить поток освобождения и благостного привлечения любви" в вашу жизнь через звучание и вибрации мощного шаманского бубна. При этом целитель напоминает: всё зависит от вас самих, необходимо действовать, а не сидеть сложа руки.

"Это только ваша работа — быть счастливым, быть самой лучшей версией себя. Начни этот и каждый последующий день с благодарности — и ты увидишь, как благостно всё изменяется уже сегодня", — заметил шаман Сергей Барс.

Шаман Сергей Барс. Фото © darshi.ru / фотограф Толстая Дарья

Шаман Сергей Барс. Фото © darshi.ru / фотограф Толстая Дарья

Обряд на привлечение любимого в жизнь женщины

Если вы девушка и мечтаете об отношениях, вам нужно срезать немного волос и сжечь на пламени свечи. При этом ровно 15 раз повторить следующие слова:

Старое вон,

Стая ворон

Ввысь улетает,

Во вселенной тает.

Фото © Pexels / Anna Tis

Фото © Pexels / Anna Tis

Затем возьмите расчёску — обязательно новую — и в сумерки перед окном расчешите волосы, приговаривая это четверостишие:

Луна, моя подружка,

Прошепчу тебе на ушко:

Любимого освети,

Наладь ко мне пути.

Производите данные манипуляции шесть вечеров подряд (начиная с ночи с 13 на 14 февраля) — и в вашей жизни обязательно появится кавалер!

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Обряд на привлечение любимой в жизнь мужчины

Если вы молодой человек и пока не нашли ту самую, но очень хотели бы, ночь с 13 на 14 февраля проведите на природе. С собой прихватите старую вещь из гардероба, желательно нижнее бельё, — её необходимо будет сжечь. Пока одежда горит, произносите эти слова:

Всё, что сейчас выходит,

Больше назад не приходит.

Моё слово — закон,

Сухота, выйди вон.

Фото © Pexels / Max Goodrich

Фото © Pexels / Max Goodrich

В течение трёх последующих дней подавайте нищим — но только женщинам — мелочь. При этом вслух говорите:

Денежкой плачу,

Любимую озолочу.

Три знака зодиака, для которых День святого Валентина станет настоящим испытанием

Три знака зодиака, для которых День святого Валентина станет настоящим испытанием

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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