Четыре действенных способа выйти замуж для тех, кто уже устал намекать

Не все девушки стремятся выйти замуж, но те, кто об этом мечтают, зачастую обламывают все копья о своих тяжёлых на подъём бойфрендов. Добиться желаемого не помогают ни серьёзные разговоры по душам, ни тонкие намёки. И в итоге девушки оказываются на грани отчаяния. Но сдаваться рано. У психологов есть четыре главных способа, как подтолкнуть парня к браку.

"Ну и пожалуйста, ну и не нужно"

Самый действенный способ женить на себе кавалера — перестать говорить о том, как хочется замуж. Зачастую в мужчинах включается режим барана, и они желают всё сделать наоборот. А если им постоянно капать на темечко разговорами о браке, то можно отпугнуть навсегда. Не заводите серьёзных бесед о будущем и вообще перестаньте навязываться. Партнёр должен ценить время с вами и скучать по вам, а не вздыхать, увидев ваше имя на экране телефона.

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"Девушка-загадка, девушка-кремень"

Даже в длительных отношениях многим парням нравится открывать в своей девушке что-то новое и наслаждаться её силой и внутренним стержнем. Поэтому постоянные истерики и нытьё о браке отбивают желание второй половины оставаться рядом. Не нужно постоянно трястись над избранником, словно курица-наседка, проявите больше индивидуальности и характера. Не стоит устраивать эмоциональные качели и делать вид, будто партнёр вам безразличен, но и бояться, что он уйдёт от вас, тоже не выход. Отчаяние и страх подталкивают к глупым поступкам.

"Самый любимый, самый желанный"

Первое, что стоит выкинуть из совместной жизни, это бывших, причём и своих, и чужих. Сравнивать себя с прошлыми девушками не следует. Вы уже у них выиграли, ведь они остались далеко позади. А вот самого парня лучше не забывать хвалить и поменьше критиковать. Мужчины всегда остро реагируют на замечания, а от ласковых слов расцветают на глазах. Но и перехваливать не стоит. Отмечайте заслуги возлюбленного только по делу, иначе вы обесцените свои слова частым повторением.

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"Ты же женщина, а не посудомойка!"

Но и быть постоянно ориентированной на кавалера — дело неблагодарное по отношению к самой себе. Стоит перевернуть ситуацию так, чтобы избранник мечтал заполучить вас себе и надеть вам на палец кольцо. Психологи советуют заняться своей внешностью. Устраивайте дни красоты, отдыхайте и занимайтесь шопингом. Но не забывайте и о внутреннем развитии. Лучше научиться уважать и любить себя, ведь иначе добиться этого от других будет просто невозможно, пишет Пятый канал.