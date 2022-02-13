В Киеве анонсировали переговоры Зеленского и Байдена на тему безопасности
Также украинский и американский лидеры обсудят текущие дипломатические усилия по деэскалации, сообщил представитель офиса президента Незалежной.
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото © Getty Images / Doug Mills-Pool
В ближайшие часы президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проведут переговоры на тему безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в "Фейсбуке".
"В ближайшие часы президент Украины Владимир Зеленский обсудит с президентом США Джо Байденом ситуацию в области безопасности и текущие дипломатические усилия по деэскалации", — написал он.
Ранее стало известно, что на Украину прибыли два самолёта с военной помощью от США. В коробках находятся боеприпасы и заряды для гранатомётов на 200 миллионов долларов. Такие поставки нужны для усиления Незалежной, отметили в американском посольстве.
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