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В Киеве анонсировали переговоры Зеленского и Байдена на тему безопасности

Также украинский и американский лидеры обсудят текущие дипломатические усилия по деэскалации, сообщил представитель офиса президента Незалежной.

13 февраля, 15:04
<p>Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото © Getty Images / Doug Mills-Pool</p>

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото © Getty Images / Doug Mills-Pool

В ближайшие часы президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проведут переговоры на тему безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в "Фейсбуке".

"В ближайшие часы президент Украины Владимир Зеленский обсудит с президентом США Джо Байденом ситуацию в области безопасности и текущие дипломатические усилия по деэскалации", — написал он.

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Ранее стало известно, что на Украину прибыли два самолёта с военной помощью от США. В коробках находятся боеприпасы и заряды для гранатомётов на 200 миллионов долларов. Такие поставки нужны для усиления Незалежной, отметили в американском посольстве.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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