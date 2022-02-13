В Киеве анонсировали переговоры Зеленского и Байдена на тему безопасности

В ближайшие часы президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проведут переговоры на тему безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в "Фейсбуке".

"В ближайшие часы президент Украины Владимир Зеленский обсудит с президентом США Джо Байденом ситуацию в области безопасности и текущие дипломатические усилия по деэскалации", — написал он.