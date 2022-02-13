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Москвичей и жителей Подмосковья призвали не выходить на лёд из-за потепления

Уточняется, что даже минимальное тепло способствует таянию. Также опасность представляют скрытые под слоем снега проруби, где лёд и вовсе не успевает окрепнуть.

13 февраля, 14:51
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис

Спасатели Московской области в связи с потеплением призвали москвичей не выходить на замерзшие водоёмы из-за высокого риска провалиться под лёд. Об этом сообщается в материале kp.ru. Первый замначальника ГКУ МО "Мособлпожспас" Анатолий Плеваколед предупредил, что лёд стал опасно тонким уже на десяти водоёмах.

"По итогам мониторинга пятидесяти двух водоёмов, на которых производились замеры в прошедшие сутки, к девяти из них, на которых ранее были обнаружены опасные участки, добавился ещё один", — сообщил он.

Ушли под лёд: Как объяснить серию таинственных смертей на замёрзших водоёмах

Ушли под лёд: Как объяснить серию таинственных смертей на замёрзших водоёмах

Уточняется, что даже минимальное тепло ведёт к образованию проталин. Также опасность представляют проруби, незаметные под слоем снега, — в таких местах лёд и вовсе не успевает окрепнуть.

Ранее синоптик Евгений Тишковец пообещал москвичам аномально тёплое окончание зимы. По словам ведущего специалиста центра "Фобос", среднемесячная температура воздуха нынешнего февраля выше положенной нормы на четыре градуса.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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