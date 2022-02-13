Москвичей и жителей Подмосковья призвали не выходить на лёд из-за потепления

Спасатели Московской области в связи с потеплением призвали москвичей не выходить на замерзшие водоёмы из-за высокого риска провалиться под лёд. Об этом сообщается в материале kp.ru. Первый замначальника ГКУ МО "Мособлпожспас" Анатолий Плеваколед предупредил, что лёд стал опасно тонким уже на десяти водоёмах.

"По итогам мониторинга пятидесяти двух водоёмов, на которых производились замеры в прошедшие сутки, к девяти из них, на которых ранее были обнаружены опасные участки, добавился ещё один", — сообщил он.

Уточняется, что даже минимальное тепло ведёт к образованию проталин. Также опасность представляют проруби, незаметные под слоем снега, — в таких местах лёд и вовсе не успевает окрепнуть.