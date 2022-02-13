Президент Германии возложил на Россию ответственность за украинский кризис

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер возложил на Россию ответственность за эскалацию вокруг Украины. Об этом он заявил, выступая после переизбрания на ещё один пятилетний срок.

"Существует угроза военного конфликта, войны в Европе. За это несёт ответственность Россия", — сказал Штайнмайер.

В связи с этим немецкий лидер призвал европейских лидеров искать путь выхода из сложившегося кризиса.