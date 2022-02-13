Президент Германии возложил на Россию ответственность за украинский кризис
Как отметил переизбранный на второй срок Штайнмайер, сейчас существует угроза военного конфликта в Европе. В связи с этим он призвал вместе искать путь выхода.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото на обложке © Getty Images / Omar Marques / Adam Berry-Pool
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер возложил на Россию ответственность за эскалацию вокруг Украины. Об этом он заявил, выступая после переизбрания на ещё один пятилетний срок.
"Существует угроза военного конфликта, войны в Европе. За это несёт ответственность Россия", — сказал Штайнмайер.
В связи с этим немецкий лидер призвал европейских лидеров искать путь выхода из сложившегося кризиса.
Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставлять данные о планируемом "вторжении" РФ на Украину. В частности, речь идёт о дате 16 февраля. Незалежной следует подготовиться к любым действиям с "любой границы", указал президент украинского государства.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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