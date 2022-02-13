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Франка-Вальтера Штайнмайера переизбрали президентом ФРГ ещё на пять лет

Политик занимает пост лидера Германии с 19 марта 2017 года, тогда он сменил в должности Йоахима Гаука. Весной прошлого года Штайнмайер заявил о желании выдвинуться на новый срок.

13 февраля, 14:12
<p>Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото © Getty Images / Britta Pedersen / picture alliance </p>

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото © Getty Images / Britta Pedersen / picture alliance

Федеральное собрание Германии переизбрало президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера на ещё один пятилетний срок, сообщила спикер парламента Бербель Бас. Прямую трансляцию голосования вёл сайт Бундестага.

Кандидатуру Штайнмайера помимо партии правящей коалиции также поддержал оппозиционный блок Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС). Кандидаты от остальных партий не рассматривались всерьёз.

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Штайнмайер занимает пост президента Германии с 19 марта 2017 года, тогда он сменил в должности Йоахима Гаука. В мае 2021 года политик заявил о желании выдвинуться на новый срок.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Россия не должна недооценивать решимость и единство НАТО и ЕС. В то же время, как добавил немецкий политик, страны Европы готовы к серьёзному диалогу с РФ о безопасности на континенте. НАТО, по его словам, передало "конкретные предложения".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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