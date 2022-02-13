Франка-Вальтера Штайнмайера переизбрали президентом ФРГ ещё на пять лет

Федеральное собрание Германии переизбрало президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера на ещё один пятилетний срок, сообщила спикер парламента Бербель Бас. Прямую трансляцию голосования вёл сайт Бундестага.

Кандидатуру Штайнмайера помимо партии правящей коалиции также поддержал оппозиционный блок Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС). Кандидаты от остальных партий не рассматривались всерьёз.

Штайнмайер занимает пост президента Германии с 19 марта 2017 года, тогда он сменил в должности Йоахима Гаука. В мае 2021 года политик заявил о желании выдвинуться на новый срок.