Военный эксперт Литовкин сравнил фрегат РФ с караульным в инциденте с подлодкой США

Российский фрегат "Маршал Шапошников" действовал как караульный в инциденте с подводной лодкой США, зашедшей в территориальные воды РФ в районе Курил. Об этом заявил главный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин.

"Это то же самое, если бы вы стояли в карауле и увидели нарушителя. Первый "выстрел в воздух" — это передача в данном случае информации на подводную лодку по связи о том, что она нарушила территориальные воды России и находится в опасном положении", — приводит его слова телеканал "Звезда".