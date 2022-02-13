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Военный эксперт Литовкин сравнил фрегат РФ с караульным в инциденте с подлодкой США

С помощью специальной установки запускаются гранаты, показывающие экипажу субмарины, что её обнаружили, и предупреждающие, что следующий выстрел может быть точно в цель, уточнил он.

13 февраля, 14:08
<p>Фрегат "Маршал Шапошников". Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:MarshalShaposhnikov2006ApraHarbor.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia </a>/ Photographer’s Mate 2nd Class Edward N. Vasquez</p>

Фрегат "Маршал Шапошников". Фото © Wikipedia / Photographer’s Mate 2nd Class Edward N. Vasquez

Российский фрегат "Маршал Шапошников" действовал как караульный в инциденте с подводной лодкой США, зашедшей в территориальные воды РФ в районе Курил. Об этом заявил главный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин.

"Это то же самое, если бы вы стояли в карауле и увидели нарушителя. Первый "выстрел в воздух" — это передача в данном случае информации на подводную лодку по связи о том, что она нарушила территориальные воды России и находится в опасном положении", — приводит его слова телеканал "Звезда".

Подлодку США у берегов Курил обнаружили противолодочные самолёты и субмарина ТОФ

Подлодку США у берегов Курил обнаружили противолодочные самолёты и субмарина ТОФ

Следом российская сторона дала понять, что знает точное местоположение американской субмарины, для этого существуют специальные бомбомётные установки, запускающие гранаты, заметил Литовкин. С их помощью можно показать подводникам, что их обнаружили и обложили красными флажками. Если никаких действий не будет предпринято, следующим шагом станет прямое попадание в этот объект.

Лайф напоминает, что подлодка ВМС США была обнаружена в территориальных водах РФ около острова Уруп 12 февраля в 10:40 по московскому времени. Экипажу американского судна на русском и английском языках было передано сообщение о том, что корабль находится в водах РФ, и требование немедленно всплыть. Однако обращение было проигнорировано. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил спецсредства. И тогда подлодка покинула российские воды. Минобороны России вручило ноту американскому военному атташе за этот инцидент. В ведомстве указали, что действия судна расцениваются как "грубое нарушение норм международного права". При этом в Пентагоне опровергли сообщения о подлодке в российских водах, уточнив, что военные Соединённых Штатов проводят полёты и морские операции только в международных пространствах.

Военный эксперт Литовкин предположил, чем российский фрегат спугнул подлодку США

Военный эксперт Литовкин предположил, чем российский фрегат спугнул подлодку США

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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