Военный эксперт Литовкин сравнил фрегат РФ с караульным в инциденте с подлодкой США
С помощью специальной установки запускаются гранаты, показывающие экипажу субмарины, что её обнаружили, и предупреждающие, что следующий выстрел может быть точно в цель, уточнил он.
Фрегат "Маршал Шапошников". Фото © Wikipedia / Photographer’s Mate 2nd Class Edward N. Vasquez
Российский фрегат "Маршал Шапошников" действовал как караульный в инциденте с подводной лодкой США, зашедшей в территориальные воды РФ в районе Курил. Об этом заявил главный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин.
"Это то же самое, если бы вы стояли в карауле и увидели нарушителя. Первый "выстрел в воздух" — это передача в данном случае информации на подводную лодку по связи о том, что она нарушила территориальные воды России и находится в опасном положении", — приводит его слова телеканал "Звезда".
Следом российская сторона дала понять, что знает точное местоположение американской субмарины, для этого существуют специальные бомбомётные установки, запускающие гранаты, заметил Литовкин. С их помощью можно показать подводникам, что их обнаружили и обложили красными флажками. Если никаких действий не будет предпринято, следующим шагом станет прямое попадание в этот объект.
Лайф напоминает, что подлодка ВМС США была обнаружена в территориальных водах РФ около острова Уруп 12 февраля в 10:40 по московскому времени. Экипажу американского судна на русском и английском языках было передано сообщение о том, что корабль находится в водах РФ, и требование немедленно всплыть. Однако обращение было проигнорировано. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил спецсредства. И тогда подлодка покинула российские воды. Минобороны России вручило ноту американскому военному атташе за этот инцидент. В ведомстве указали, что действия судна расцениваются как "грубое нарушение норм международного права". При этом в Пентагоне опровергли сообщения о подлодке в российских водах, уточнив, что военные Соединённых Штатов проводят полёты и морские операции только в международных пространствах.
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