Посол РФ в Египте Борисенко заявил о большом потенциале для сотрудничества Москвы и Каира
Дипломат заметил, что представители российских регионов приезжают в страну и представляют свои субъекты, а египтяне высказывают большой интерес к Российской Федерации.
Посол РФ в Египте Георгий Борисенко. Фото © Facebook / Посольство России в Египте
Россия и Египет продолжают активный диалог в политической, экономической, культурной и религиозных сферах. Об этом сообщил российский посол в Каире Георгий Борисенко.
По его словам, ключевыми направлениями в сфере межкультурного взаимодействия в рамках проведения Года гуманитарного сотрудничества двух стран являются презентации российских регионов в Египте. Недавно в Каире побывала делегация Ханты-Мансийска, на очереди — Татарстан, добавил посол.
"Творческие коллективы из Казани и других городов республики представят культурное многообразие республики. Помимо этого, в Египет приедут представители других регионов, в частности Дальнего Востока. У египтян большой интерес к нашей стране", — уточнил Борисенко.
Кроме того, на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме будет представлен национальный стенд Египта. В ходе мероприятия также планируются встречи на высшем уровне, что доказывает наличие большого потенциала в политических и деловых контактах Москвы и Каира. Оба государства также активно сотрудничают в духовной сфере, добавил посол.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин и президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси обсудили по телефону уровень сотрудничества двух стран в различных областях, дав достигнутому высокую оценку. В частности, они обговорили строительство первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.
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