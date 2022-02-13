НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Посол РФ в Египте Борисенко заявил о большом потенциале для сотрудничества Москвы и Каира

Дипломат заметил, что представители российских регионов приезжают в страну и представляют свои субъекты, а египтяне высказывают большой интерес к Российской Федерации.

13 февраля, 13:56
<p>Посол РФ в Египте Георгий Борисенко. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/336660189772268/photos/a.452751918163094/4365050946933152/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Посольство России в Египте</a></p>

Посол РФ в Египте Георгий Борисенко. Фото © Facebook / Посольство России в Египте

Россия и Египет продолжают активный диалог в политической, экономической, культурной и религиозных сферах. Об этом сообщил российский посол в Каире Георгий Борисенко.

По его словам, ключевыми направлениями в сфере межкультурного взаимодействия в рамках проведения Года гуманитарного сотрудничества двух стран являются презентации российских регионов в Египте. Недавно в Каире побывала делегация Ханты-Мансийска, на очереди — Татарстан, добавил посол.

"Творческие коллективы из Казани и других городов республики представят культурное многообразие республики. Помимо этого, в Египет приедут представители других регионов, в частности Дальнего Востока. У египтян большой интерес к нашей стране", — уточнил Борисенко.

Путин пригласил Токаева на ПМЭФ в качестве одного из главных гостей

Путин пригласил Токаева на ПМЭФ в качестве одного из главных гостей

Кроме того, на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме будет представлен национальный стенд Египта. В ходе мероприятия также планируются встречи на высшем уровне, что доказывает наличие большого потенциала в политических и деловых контактах Москвы и Каира. Оба государства также активно сотрудничают в духовной сфере, добавил посол.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин и президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси обсудили по телефону уровень сотрудничества двух стран в различных областях, дав достигнутому высокую оценку. В частности, они обговорили строительство первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1