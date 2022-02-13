Посол РФ в Египте Борисенко заявил о большом потенциале для сотрудничества Москвы и Каира

Россия и Египет продолжают активный диалог в политической, экономической, культурной и религиозных сферах. Об этом сообщил российский посол в Каире Георгий Борисенко.

По его словам, ключевыми направлениями в сфере межкультурного взаимодействия в рамках проведения Года гуманитарного сотрудничества двух стран являются презентации российских регионов в Египте. Недавно в Каире побывала делегация Ханты-Мансийска, на очереди — Татарстан, добавил посол.

"Творческие коллективы из Казани и других городов республики представят культурное многообразие республики. Помимо этого, в Египет приедут представители других регионов, в частности Дальнего Востока. У египтян большой интерес к нашей стране", — уточнил Борисенко.

Кроме того, на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме будет представлен национальный стенд Египта. В ходе мероприятия также планируются встречи на высшем уровне, что доказывает наличие большого потенциала в политических и деловых контактах Москвы и Каира. Оба государства также активно сотрудничают в духовной сфере, добавил посол.