Министр экономики Австрии заявила о выполнении РФ договоров о поставках газа
По словам главы ведомства, РФ продолжала их осуществлять даже в наихудшие времена холодной войны. У Австрии голубое топливо имеется в достаточных количествах.
Министр цифровизации и экономики Австрии Маргарет Шрамбёк. Фото на обложке © Facebook / Margarete Schramböck
Договоры о поставках газа в Австрию полностью выполняются Россией. Об этом заявила австрийский министр цифровизации и экономики Маргарет Шрамбёк в эфире телеканала ORF 2, говоря о не до конца заполненных газовых хранилищах в стране.
"Россия выполняет договоры [о поставках газа]. Это положительный момент. У нас долгосрочные контракты. Но у нас и очень большие хранилища", — сообщила она, добавив, что РФ продолжала осуществлять поставки даже в наихудшие времена холодной войны.
Ранее Маргарет Шрамбёк заявила, что Австрия выступает за запуск "Северного потока – 2", если Россия не "нападёт" на Украину. Это несмотря на то, что отдельные государства хотят, чтобы Вена отказалась от участия в проекте газопровода, поскольку государство много инвестировало в него через свою нефтегазовую компанию.
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