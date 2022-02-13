Министр экономики Австрии заявила о выполнении РФ договоров о поставках газа

Договоры о поставках газа в Австрию полностью выполняются Россией. Об этом заявила австрийский министр цифровизации и экономики Маргарет Шрамбёк в эфире телеканала ORF 2, говоря о не до конца заполненных газовых хранилищах в стране.

"Россия выполняет договоры [о поставках газа]. Это положительный момент. У нас долгосрочные контракты. Но у нас и очень большие хранилища", — сообщила она, добавив, что РФ продолжала осуществлять поставки даже в наихудшие времена холодной войны.