Замглавы МИД Италии Ди Стефано назвал три страны на замену России по поставкам газа

Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано заявил, что властям страны необходимо снизить зависимость от российского газа. По его мнению, это можно сделать за счёт Алжира, Туркменистана и Азербайджана.

"Как и в остальной Европе, у нас есть проблема зависимости от узкого круга источников, в основном от России", — сказал Ди Стефано в интервью газете la Repubblica.

Он отметил, что сокращение поставок российского голубого топлива по украинскому маршруту в начале года представляет угрозу энергетической безопасности страны. Замминистра не исключает, что действия Москвы продиктованы политическими соображениями. Поэтому, как указал Ди Стефано, итальянцам следует подумать о более "надёжных партнёрах".

Таким, по его мнению, в ближайшей перспективе может стать Алжир. Вместе с тем он подчеркнул важность Трансадриатического газопровода (TAP), по которому идут поставки азербайджанского газа и который немного сдержал рост цен на энергоресурсы для Италии.

"Другим перспективным направлением является Туркменистан, который мог бы соединиться с TAP трубопроводом в Каспийском море", — пояснил Стефано, добавив, что поскольку данное море входит в "российскую зону влияния", то строительство такого газопровода зависит от Москвы.

Кроме того, Италия рассматривает возможности для наращивания поставок голубого топлива из Азербайджана. Этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора Манлио Ди Стефано с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.