Аналитик Oxford Economics предупредил о высоких ценах на газ в Европе в 2022 году

Стоимость газа и нефти на рынке Европейского союза в 2022 году будет значительно выше, чем ожидалось ранее. Такой прогноз озвучил глава направления европейской экономики из британского аналитического центра Oxford Economics Ангел Талавера.

"Сохраняющаяся геополитическая напряжённость в отношениях между Россией и Украиной побудила нашу команду по сырьевым товарам существенно повысить прогноз по ценам на энергоносители на текущий год", — отметил Талавера в своей заметке.

По словам эксперта, в течение 2022 года ценник на нефть будет держаться на уровне 86 долларов за баррель по сравнению с ожидаемыми ранее 73 долларами. Аналогичный прогноз касается стоимости природного газа, которая останется высокой на протяжении всего года и не упадёт со второго квартала, как ожидалось.

Таким образом, прогнозы цен на газ и нефть в еврозоне были повышены на 53 и 19% соответственно. В связи с этим, как указал Талавера, необходимо значительно скорректировать прогноз инфляции в странах ЕС.

"Наш новый прогноз предполагает инфляцию в среднем на уровне 3,9% в 2022 году по сравнению с предыдущей оценкой в 2,5%", — добавил аналитик.