Аналитик Oxford Economics предупредил о высоких ценах на газ в Европе в 2022 году
Аналогичный прогноз касается и стоимости нефти в еврозоне, отметил эксперт. По его оценке, на это, в частности, повлияла геополитическая напряжённость в отношениях между Россией и Украиной.
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Стоимость газа и нефти на рынке Европейского союза в 2022 году будет значительно выше, чем ожидалось ранее. Такой прогноз озвучил глава направления европейской экономики из британского аналитического центра Oxford Economics Ангел Талавера.
"Сохраняющаяся геополитическая напряжённость в отношениях между Россией и Украиной побудила нашу команду по сырьевым товарам существенно повысить прогноз по ценам на энергоносители на текущий год", — отметил Талавера в своей заметке.
По словам эксперта, в течение 2022 года ценник на нефть будет держаться на уровне 86 долларов за баррель по сравнению с ожидаемыми ранее 73 долларами. Аналогичный прогноз касается стоимости природного газа, которая останется высокой на протяжении всего года и не упадёт со второго квартала, как ожидалось.
Таким образом, прогнозы цен на газ и нефть в еврозоне были повышены на 53 и 19% соответственно. В связи с этим, как указал Талавера, необходимо значительно скорректировать прогноз инфляции в странах ЕС.
"Наш новый прогноз предполагает инфляцию в среднем на уровне 3,9% в 2022 году по сравнению с предыдущей оценкой в 2,5%", — добавил аналитик.
Ранее Лайф писал, что стало известно о планах Европы построить газопровод для снижения зависимости от РФ. Предполагается, что по нему пустят алжирский газ, который будут хранить и перерабатывать восемь заводов в Испании и Португалии. Уточняется, что большой интерес к проекту проявляет ФРГ.
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