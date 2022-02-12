Порошенко потребовал от Зеленского разработать план обороны Украины

Действующий президент Украины Владимир Зеленский должен разработать план обороны страны на случай "вторжения" России. С таким требованием к нему обратился бывший глава государства Пётр Порошенко.

"Мы требуем от Владимира Зеленского уже в субботу утром созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) с участием лидеров всех парламентских фракций для обсуждения предложений и разработки единого и совместного плана действий по защите страны", — написал он в телеграм-канале.

При этом Порошенко уточнил, что имеет такой план и готов предоставить его СНБО. По его словам, в течение дня правительство Незалежной должно подготовить предложения по увеличению расходов на оборону, а Зеленский обязан провести немедленные переговоры с американским президентом Джо Байденом и британским премьером Борисом Джонсоном, а также выступить перед населением и рассказать, как страна будет бороться дальше. При этом Порошенко уверен, что сложившаяся ситуация решится мирным путём и политико-дипломатическим способом.