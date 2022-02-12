Порошенко потребовал от Зеленского разработать план обороны Украины
По мнению экс-главы государства, действующий президент должен немедленно созвониться с Джо Байденом и Борисом Джонсоном, а также выступить перед населением.
Экс-президент Украины Пётр Порошенко. Фото © Facebook / Пётр Порошенко
Действующий президент Украины Владимир Зеленский должен разработать план обороны страны на случай "вторжения" России. С таким требованием к нему обратился бывший глава государства Пётр Порошенко.
"Мы требуем от Владимира Зеленского уже в субботу утром созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) с участием лидеров всех парламентских фракций для обсуждения предложений и разработки единого и совместного плана действий по защите страны", — написал он в телеграм-канале.
При этом Порошенко уточнил, что имеет такой план и готов предоставить его СНБО. По его словам, в течение дня правительство Незалежной должно подготовить предложения по увеличению расходов на оборону, а Зеленский обязан провести немедленные переговоры с американским президентом Джо Байденом и британским премьером Борисом Джонсоном, а также выступить перед населением и рассказать, как страна будет бороться дальше. При этом Порошенко уверен, что сложившаяся ситуация решится мирным путём и политико-дипломатическим способом.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать "вторжение" на Украину прямо во время Олимпиады в Пекине. При этом, по его словам, Вашингтон не утверждает, что Москва приняла окончательное решение о применении силы против Киева. Байден же считает датой "вторжения" 16 февраля. По данным газеты The Telegraph, сотрудники Госдепа США начали звонить американцам с просьбой покинуть Украину.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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