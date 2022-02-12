НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Порошенко потребовал от Зеленского разработать план обороны Украины

По мнению экс-главы государства, действующий президент должен немедленно созвониться с Джо Байденом и Борисом Джонсоном, а также выступить перед населением.

12 февраля, 10:11
<p>Экс-президент Украины Пётр Порошенко. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=491266702359203&set=pb.100044276327179.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пётр Порошенко</a></p>

Экс-президент Украины Пётр Порошенко. Фото © Facebook / Пётр Порошенко

Действующий президент Украины Владимир Зеленский должен разработать план обороны страны на случай "вторжения" России. С таким требованием к нему обратился бывший глава государства Пётр Порошенко.

"Мы требуем от Владимира Зеленского уже в субботу утром созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) с участием лидеров всех парламентских фракций для обсуждения предложений и разработки единого и совместного плана действий по защите страны", — написал он в телеграм-канале.

При этом Порошенко уточнил, что имеет такой план и готов предоставить его СНБО. По его словам, в течение дня правительство Незалежной должно подготовить предложения по увеличению расходов на оборону, а Зеленский обязан провести немедленные переговоры с американским президентом Джо Байденом и британским премьером Борисом Джонсоном, а также выступить перед населением и рассказать, как страна будет бороться дальше. При этом Порошенко уверен, что сложившаяся ситуация решится мирным путём и политико-дипломатическим способом.

Кличко заявил, что власти Украины утвердили план эвакуации населения Киева

Кличко заявил, что власти Украины утвердили план эвакуации населения Киева

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать "вторжение" на Украину прямо во время Олимпиады в Пекине. При этом, по его словам, Вашингтон не утверждает, что Москва приняла окончательное решение о применении силы против Киева. Байден же считает датой "вторжения" 16 февраля. По данным газеты The Telegraph, сотрудники Госдепа США начали звонить американцам с просьбой покинуть Украину.

Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1