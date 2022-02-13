Народная милиция ЛНР: ВСУ совершают воздушную разведку на линии соприкосновения в Донбассе
Представитель оборонного ведомства объяснил, что целью украинского разведподразделения является проверка мероприятий маскировки позиций ВС Украины, а также определение координат объектов уничтожения.
Десантно-штурмовые войска Украины. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) заявила об активизации беспилотников воздушной разведки Вооружённых сил Украины у подконтрольных Киеву населённых пунктов Сизое и Болотенное в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на офицера пресс-службы ведомства.
"На позициях 1-го батальона 79-й бригады, в районах населённых пунктов Сизое и Болотенное, отмечена активность беспилотных летательных аппаратов противника без пересечения линии боевого соприкосновения", — сказал он.
Представитель оборонного ведомства объяснил, что целью украинского разведподразделения является проверка мероприятий маскировки позиций ВСУ, а также определение координат объектов уничтожения на территории ЛНР.
Напомним, что полёты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями.
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения.
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