Российская подлодка "Ростов-на-Дону" проследовала через Босфор в Чёрное море

Подводная лодка "Ростов-на-Дону", которая является носителем крылатых ракет "Калибр", проследовала через Босфорский пролив из Средиземного в Чёрное море. Об этом сообщают агентство Anadolu и другие турецкие СМИ, опубликовавшие фотографии прохождения подлодки через пролив.

Уточняется, что проход был осуществлён около 12:20 по местному времени. При прохождении в надводном положении через проливы Дарданеллы и Босфор подводную лодку сопровождали катера турецкой береговой охраны.