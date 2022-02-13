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Российская подлодка "Ростов-на-Дону" проследовала через Босфор в Чёрное море

Проход был осуществлён около 12:20 по местному времени. При прохождении в надводном положении через Дарданеллы и Босфор субмарину сопровождали катера турецкой береговой охраны.

13 февраля, 13:54
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/YorukIsik/status/1492839469837430787/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@YorukIsik</a></p>

Фото © Twitter / @YorukIsik

Подводная лодка "Ростов-на-Дону", которая является носителем крылатых ракет "Калибр", проследовала через Босфорский пролив из Средиземного в Чёрное море. Об этом сообщают агентство Anadolu и другие турецкие СМИ, опубликовавшие фотографии прохождения подлодки через пролив.

Уточняется, что проход был осуществлён около 12:20 по местному времени. При прохождении в надводном положении через проливы Дарданеллы и Босфор подводную лодку сопровождали катера турецкой береговой охраны.

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Напомним, в субботу, 12 февраля, более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море на учения для отработки обороны Крыма. Военные манёвры нацелены на защиту пунктов базирования сил ЧФ и объектов экономического сектора страны от возможных военных угроз условного противника.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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