Российская подлодка "Ростов-на-Дону" проследовала через Босфор в Чёрное море
Проход был осуществлён около 12:20 по местному времени. При прохождении в надводном положении через Дарданеллы и Босфор субмарину сопровождали катера турецкой береговой охраны.
Фото © Twitter / @YorukIsik
Подводная лодка "Ростов-на-Дону", которая является носителем крылатых ракет "Калибр", проследовала через Босфорский пролив из Средиземного в Чёрное море. Об этом сообщают агентство Anadolu и другие турецкие СМИ, опубликовавшие фотографии прохождения подлодки через пролив.
Уточняется, что проход был осуществлён около 12:20 по местному времени. При прохождении в надводном положении через проливы Дарданеллы и Босфор подводную лодку сопровождали катера турецкой береговой охраны.
Напомним, в субботу, 12 февраля, более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море на учения для отработки обороны Крыма. Военные манёвры нацелены на защиту пунктов базирования сил ЧФ и объектов экономического сектора страны от возможных военных угроз условного противника.
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