В ДНР заверили, что ОБСЕ при любых обстоятельствах продолжит свою работу в Донбассе

Работа мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе не прекратится, даже если её покинут наблюдатели из ЕС, США и Великобритании. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

"Даже если все представители известных стран покинут состав донецкого офиса СММ ОБСЕ, работа миссии не остановится: в ДНР находится достаточное количество наблюдателей из других стран, а выбывших представителей, возможно, заменят на представителей из других стран", — сказал журналистам сотрудник ведомства.

Он добавил, что сейчас миссия ОБСЕ на территории ДНР функционирует в штатном режиме. Общая численность сотрудников мониторинговых групп, по его словам, значительно не уменьшилась.