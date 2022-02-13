В ДНР заверили, что ОБСЕ при любых обстоятельствах продолжит свою работу в Донбассе
Сейчас миссия на территории республики функционирует в штатном режиме. Не исключено, что выбывших представителей в скором времени заменят на наблюдателей из других стран.
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Работа мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе не прекратится, даже если её покинут наблюдатели из ЕС, США и Великобритании. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
"Даже если все представители известных стран покинут состав донецкого офиса СММ ОБСЕ, работа миссии не остановится: в ДНР находится достаточное количество наблюдателей из других стран, а выбывших представителей, возможно, заменят на представителей из других стран", — сказал журналистам сотрудник ведомства.
Он добавил, что сейчас миссия ОБСЕ на территории ДНР функционирует в штатном режиме. Общая численность сотрудников мониторинговых групп, по его словам, значительно не уменьшилась.
Ранее Лайф сообщал, что советник главы ЛНР Родион Мирошник назвал отзыв ОБСЕ подготовкой к провокации. Как сообщалось ранее в западных СМИ, американские сотрудники миссии ОБСЕ начали уезжать из Донецка из-за якобы угрозы "вторжения" со стороны России. По данным Reuters, американские сотрудники миссии ОБСЕ начали уезжать из Донецка. Очевидцы заметили несколько автомобилей, пересекающих линию разграничения через контрольный пункт Александровка в пригороде.
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