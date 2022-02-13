"Наконец-то они прилетели": Загадочное явление в небе над Москвой озадачило пользователей Сети
Необычное свечение в районе Ходынского поля заставило гадать комментаторов, что это было. Многие озвучивали версию об НЛО, а некоторые нашли этому более привычное объяснение.
Загадочное явление в небе над Москвой. Фото © Facebook / Airport / Sokol Da Neighborhood
В небе над Москвой была зафиксирована загадочная аномалия, которая сбила с толку пользователей Сети. Снимок с необычным явлением опубликован в группе Airport / Sokol Da Neighborhood в соцсети Facebook. Инцидент произошёл в субботу, 12 февраля. В небе неожиданно возникла вспышка желтоватого света и белые световые столбы.
"Вчера в районе Ходынского поля приблизительно с 21:30 до 22:00 наблюдались такие явления. Есть предположения, что это может быть?" — задался вопросом автор фотографий.
Многих комментаторов рассмешил данный пост, и они в шутку назвали это явление кораблём инопланетян. Один из пользователей отметил, что "наконец-то они прилетели". Кто-то в шутку вспомнил блокбастер "Война миров", в котором люди спасаются от атаки пришельцев. Однако некоторые всё-таки нашли загадочному явлению в небе более привычное объяснение. По их мнению, это может быть гало или световые столбы.
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