"Наконец-то они прилетели": Загадочное явление в небе над Москвой озадачило пользователей Сети

В небе над Москвой была зафиксирована загадочная аномалия, которая сбила с толку пользователей Сети. Снимок с необычным явлением опубликован в группе Airport / Sokol Da Neighborhood в соцсети Facebook. Инцидент произошёл в субботу, 12 февраля. В небе неожиданно возникла вспышка желтоватого света и белые световые столбы.

"Вчера в районе Ходынского поля приблизительно с 21:30 до 22:00 наблюдались такие явления. Есть предположения, что это может быть?" — задался вопросом автор фотографий.

Многих комментаторов рассмешил данный пост, и они в шутку назвали это явление кораблём инопланетян. Один из пользователей отметил, что "наконец-то они прилетели". Кто-то в шутку вспомнил блокбастер "Война миров", в котором люди спасаются от атаки пришельцев. Однако некоторые всё-таки нашли загадочному явлению в небе более привычное объяснение. По их мнению, это может быть гало или световые столбы.