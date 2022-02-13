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Житель Среднеуральска накрыл одеялом тело застреленной им жены и возложил на него цветы

Кроме того, в МВД опровергли сообщения СМИ о стрельбе по прохожим из окна. По данным ведомства, всего было произведено два выстрела: один — в супругу и ещё один — в шкаф.

13 февраля, 14:33

Фото на обложке © Shutterstock

Житель Среднеуральска, который убил свою тяжелобольную жену, после расправы накрыл её тело одеялом и возложил на него цветы. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"Тело погибшей было прикрыто одеялом, а на нём лежал букет цветов", — сказал он.

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Также Горелых опроверг сообщения СМИ о стрельбе мужчины по прохожим из окна. По его словам, всего было произведено два выстрела: один — в женщину, а другой — в шкаф. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего по статье "Убийство". Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в Среднеуральске 67-летний местный житель Виктор М. застрелил свою жену, а потом, как сообщали очевидцы, начал палить из окна. В состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина произвёл выстрел в супругу из охотничьего ружья, а затем намеревался покончить с собой. Микрорайон был оцеплен полицейскими, которые около двух часов вели переговоры с подозреваемым, после чего убийца сдался.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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