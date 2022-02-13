Житель Среднеуральска накрыл одеялом тело застреленной им жены и возложил на него цветы

Житель Среднеуральска, который убил свою тяжелобольную жену, после расправы накрыл её тело одеялом и возложил на него цветы. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"Тело погибшей было прикрыто одеялом, а на нём лежал букет цветов", — сказал он.

Также Горелых опроверг сообщения СМИ о стрельбе мужчины по прохожим из окна. По его словам, всего было произведено два выстрела: один — в женщину, а другой — в шкаф. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего по статье "Убийство". Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.