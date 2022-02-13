Народная милиция ЛНР сообщила о подготовке Киевом десанта для заброски в тыл
Специально для проверки готовности батальона на командный пункт прибыл командующий операцией объединённых сил Александр Павлюк, уточнил представитель ведомства.
Фото © Facebook / Генеральний штаб ЗСУ
Вооружённые силы Украины готовятся к заброске десантников в тыл Народной милиции ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.
Как он уточнил на брифинге, командующий операцией объединённых сил Александр Павлюк прибыл на командный пункт в деревню Войтово и проверяет готовность первого батальона солдат 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады к десантированию с вертолёта Ми-8 в тыловые районы республики.
А ранее Народная милиция ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе. Боевики 30-й бригады Вооружённых сил Украины прикрепляют знаки о минной опасности на дорожном заграждении вблизи дороги, ведущей в населённый пункт, отметили в ведомстве.
Лайф напоминает, что со стороны западных СМИ и политиков не прекращаются заявления о том, что Россия якобы стягивает войска на границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. При этом Киев вовсю готовится к военной операции в Донбассе. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, у линии соприкосновения уже собрались 150 тысяч украинских военнослужащих, а Народная милиция ЛНР фиксирует размещение бронетехники ВСУ в жилых районах региона. Помимо этого, Киев уже перебросил в Донбасс С-300 для подготовки атаки. Этому способствует накачивание Украины оружием и боеприпасами со стороны западных стран.
Комментариев: 0