Четвёртая медаль дня: Конькобежка Голикова завоевала бронзу на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Пекине
Ангелина Голикова. Фото © ТАСС/The Canadian Press/PA Images/Jeff McIntosh
Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Пекине, став третьей на дистанции 500 метров.
Победу одержала представительница США Эрин Джексон, серебро у японской спортсменки Михо Такаги. Добавим, что за пределами тройки сильнейших остались ещё две россиянки: Ольга Фаткулина стала десятой, Дарья Качанова — восьмой.
Добавим, что бронза Голиковой стала четвёртой медалью нашей команды за день и 17-й с начала Олимпийских игр в Пекине.
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