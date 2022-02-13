Четвёртая медаль дня: Конькобежка Голикова завоевала бронзу на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Пекине

Победу одержала представительница США Эрин Джексон, серебро у японской спортсменки Михо Такаги. Добавим, что за пределами тройки сильнейших остались ещё две россиянки: Ольга Фаткулина стала десятой, Дарья Качанова — восьмой.

Третья медаль за день: Константин Ивлиев завоевал серебро в шорт-треке на дистанции 500 метров

Добавим, что бронза Голиковой стала четвёртой медалью нашей команды за день и 17-й с начала Олимпийских игр в Пекине.