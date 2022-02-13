НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Четвёртая медаль дня: Конькобежка Голикова завоевала бронзу на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Пекине

13 февраля, 14:47

Ангелина Голикова. Фото © ТАСС/The Canadian Press/PA Images/Jeff McIntosh

Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Пекине, став третьей на дистанции 500 метров.

Победу одержала представительница США Эрин Джексон, серебро у японской спортсменки Михо Такаги. Добавим, что за пределами тройки сильнейших остались ещё две россиянки: Ольга Фаткулина стала десятой, Дарья Качанова — восьмой.

Третья медаль за день: Константин Ивлиев завоевал серебро в шорт-треке на дистанции 500 метров

Третья медаль за день: Константин Ивлиев завоевал серебро в шорт-треке на дистанции 500 метров

Добавим, что бронза Голиковой стала четвёртой медалью нашей команды за день и 17-й с начала Олимпийских игр в Пекине.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1