На Украину прибыли два самолёта с военной помощью от США
В коробках находятся боеприпасы и заряды для гранатомётов на 200 миллионов долларов. Такие поставки нужны для усиления Незалежной, отметили в американском посольстве.
Самолёт с доставленной на Украину военной помощью от США. Фото на обложке © Twitter / USEmbassyKyiv
Два самолёта с военной помощью от США прибыли на Украину. Об этом сообщила пресс-служба американского посольства в Киеве в социальной сети "Твиттер".
"Сегодня утром в Киев прибыли два самолёта с американской помощью быстрого развёртывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на $200 млн: боеприпасы и заряды для гранатомётов. Мы — вместе с Украиной", — говорится в сообщении.
Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил о прибытии на Украину девятого самолёта США с 80 тоннами боеприпасов. Они доставлены Киеву в рамках военно-технической помощи. Такую поддержку Незалежной оказывают и другие страны. Так, Польша намерена передать Украине снаряды для систем ПВО и беспилотники. А вот Германия исключила возможность поставки Незалежной летального оружия, зато Берлин предоставит Киеву пять тысяч касок.
Комментариев: 0