На Украину прибыли два самолёта с военной помощью от США

Два самолёта с военной помощью от США прибыли на Украину. Об этом сообщила пресс-служба американского посольства в Киеве в социальной сети "Твиттер" .

"Сегодня утром в Киев прибыли два самолёта с американской помощью быстрого развёртывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на $200 млн: боеприпасы и заряды для гранатомётов. Мы — вместе с Украиной", — говорится в сообщении.