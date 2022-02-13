В Баку арестовали четырёх высокопоставленных сотрудников Минобороны страны

Бакинский военный суд отправил под стражу четырёх высокопоставленных сотрудников Министерства обороны Азербайджана по обвинению в присвоении крупной суммы денег. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на инстанцию.

Уточняется, что начальник финансового управления Рафаэль Халилов, начальник финансового отдела N-ской воинской части Фазаиль Алиев, начальник финансового управления Сухопутных войск Байрам Байрамов и офицер финансового управления Ализаде Вюсала Адалет-оглы арестованы на четыре месяца каждый.

Их задержали в ходе спецоперации Службы госбезопасности. Фигурантам предъявлено обвинение, общая сумма ущерба, как передаёт APA, превышает 10 миллионов манатов, что составляет более 5,8 миллиона долларов.