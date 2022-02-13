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В Баку арестовали четырёх высокопоставленных сотрудников Минобороны страны

Им предъявлено обвинение по статье о присвоении крупной суммы денег. Ущерб от действий чиновников составил 10 миллионов манатов, или более 5,8 миллиона долларов.

13 февраля, 15:01
<p>Здание Министерства обороны Азербайджана. Фото © <a href="https://mod.gov.az/ru/news/podverglis-obstrelu-pozicii-azerbajdzhanskoj-armii-v-kyalbadzharskom-napravlenii-39254.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> Минобороны Азербайджана</p>

Здание Министерства обороны Азербайджана. Фото © Сайт Минобороны Азербайджана

Бакинский военный суд отправил под стражу четырёх высокопоставленных сотрудников Министерства обороны Азербайджана по обвинению в присвоении крупной суммы денег. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на инстанцию.

Уточняется, что начальник финансового управления Рафаэль Халилов, начальник финансового отдела N-ской воинской части Фазаиль Алиев, начальник финансового управления Сухопутных войск Байрам Байрамов и офицер финансового управления Ализаде Вюсала Адалет-оглы арестованы на четыре месяца каждый.

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Экс-советник Барака Обамы признал вину в мошенничестве с деньгами школ

Их задержали в ходе спецоперации Службы госбезопасности. Фигурантам предъявлено обвинение, общая сумма ущерба, как передаёт APA, превышает 10 миллионов манатов, что составляет более 5,8 миллиона долларов.

Ранее Лайф рассказывал, что в Киргизии задержали "родственников" президента Садыра Жапарова. По данным правоохранительных органов, мошенники выдавали себя за родных лидера республики и главы ГКНБ, чтобы запугивать налоговиков и таможенников. Так они крышевали некоторых предпринимателей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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