В Баку арестовали четырёх высокопоставленных сотрудников Минобороны страны
Им предъявлено обвинение по статье о присвоении крупной суммы денег. Ущерб от действий чиновников составил 10 миллионов манатов, или более 5,8 миллиона долларов.
Здание Министерства обороны Азербайджана. Фото © Сайт Минобороны Азербайджана
Бакинский военный суд отправил под стражу четырёх высокопоставленных сотрудников Министерства обороны Азербайджана по обвинению в присвоении крупной суммы денег. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на инстанцию.
Уточняется, что начальник финансового управления Рафаэль Халилов, начальник финансового отдела N-ской воинской части Фазаиль Алиев, начальник финансового управления Сухопутных войск Байрам Байрамов и офицер финансового управления Ализаде Вюсала Адалет-оглы арестованы на четыре месяца каждый.
Их задержали в ходе спецоперации Службы госбезопасности. Фигурантам предъявлено обвинение, общая сумма ущерба, как передаёт APA, превышает 10 миллионов манатов, что составляет более 5,8 миллиона долларов.
Ранее Лайф рассказывал, что в Киргизии задержали "родственников" президента Садыра Жапарова. По данным правоохранительных органов, мошенники выдавали себя за родных лидера республики и главы ГКНБ, чтобы запугивать налоговиков и таможенников. Так они крышевали некоторых предпринимателей.
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