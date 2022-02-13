Двое жителей Липецка напали на сотрудников скорой помощи, когда те ехали на вызов
Водитель иномарки не хотел пропускать неотложку. В результате словесная перепалка переросла в драку. Причём в отделение полиции обратились обе стороны конфликта.
Драка с сотрудниками скорой помощи в Липецке. Скриншот © Instagram / ilyinai48
Драка с сотрудниками скорой помощи в Липецке. Видео © Instagram / ilyinai48
Во дворе одного из домов на улице Маяковской в Липецке водитель иномарки и его нетрезвый пассажир накинулись на сотрудников скорой помощи, которые "не давали проехать". В этот момент медики спешили на вызов, сообщают "Вести. Липецк".
Инцидент произошёл 12 февраля. На узкой дороге встретились две машины, из-за чего и начался конфликт. Сначала была словесная перепалка, но потом она переросла в драку. Всё прекратилось только после вмешательства прохожих.
Пресс-служба УМВД России по Липецкой области сообщила, что в отделение обратились как медики, так и водитель иномарки. В понедельник, 14 февраля, будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе.
Заместитель главы Администрации Липецкой области по вопросам здравоохранения Александр Ильин опубликовал на своей странице в "Инстаграме" видео инцидента, снятое, вероятно, очевидцами. На кадрах видно, что мужчина дерётся с медиком в снегу, в то время как товарищ дебошира пытается напасть на сотрудника скорой помощи сзади, однако тому на помощь приходят коллеги. Отметим, что не щадят нападавшие и девушку-медика из бригады скорой. В заварушку также попала пожилая женщина, которая, вероятно, проходила мимо.
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