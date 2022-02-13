Американцы в Twitter высмеяли попытки США оправдаться за инцидент с подлодкой в водах РФ

Англоязычные пользователи Twitter обрушились с критикой на позицию Пентагона об инциденте с американской подводной лодкой, замеченной в территориальных водах России у Курильских островов. Отмечается, что военное ведомство придерживается мнения, что в претензиях российской стороны "нет правды". Комментарии оставляли под постом журналиста Reuters Идриса Али, который опубликовал заявление американского командования.

"Ага, а американская армия всегда говорит правду и ничего, кроме правды", — сыронизировал один из комментаторов.

"Что ж, отлично, мы ведь точно знаем, что власти США никогда, вообще никогда не врут. Особенно в том, что касается военных операций. Ни разу такого не было", — подхватил тему другой.

"Ну, я сейчас верю больше Путину, чем Байдену", — признался один из пользователей.

Некоторые отметили, что сейчас уже никто не верит тому, что говорят Госдеп США и Пентагон, так как они исчерпали все лимиты доверия. А кто-то предположил, что на сегодняшний день не стоит верить ни американским, ни российским отчётам.

"Стелс-подлодка, конечно, не невидимая, но если её засекли, то наверняка потому, что они специально хотели, чтобы это произошло. Может, это было что-то вроде сообщения", — предположил комментатор.

Напомним, что накануне ВМС России засекли в районе курильского острова Уруп американскую подлодку типа "Вирджиния". Экипаж не реагировал на требование всплыть, тогда после применения "соответствующих средств" она покинула область. Тогда пресс-секретарь Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес заявил, что в претензиях российской стороны "нет правды".