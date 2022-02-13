Штайнмайер обратился с призывом к Путину в связи с "угрозой войны" в Европе

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая после переизбрания на ещё один пятилетний срок, заявил, что в Европе на сегодняшний день есть "угроза войны". В связи с этим он призвал все задействованные стороны вместе искать пути по достижению мира.

"Можно много дискутировать о причинах растущей разобщённости между Россией и Западом. Но с этим не поспоришь: мы находимся в ситуации угрозы военного конфликта, войны в Восточной Европе, и ответственность за это несёт Россия", — цитирует немецкого лидера его пресс-служба.

Вместе с тем Штайнмайер выступил против критических заявлений в сторону западной демократии, так как у каждого государства свой строй. При этом, по словам президента ФРГ, все эти страны объединяет нежелание войны и потребность в мирном соседстве. В конце выступления он также озвучил призыв к президенту России Владимиру Путину.

"Ищите вместе с нами путь, который гарантирует мир в Европе", — обратился Штайнмайер к главе Российского государства.