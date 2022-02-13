Стрельбу в кафе в Донецкой области устроили военнослужащие ВСУ

Перестрелку на территории кафе в Донецкой области, в результате которой погибло два человека, устроили военнослужащие ВСУ, сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединённых сил. Уточняется, что одним из погибших оказался солдат Нацгвардии.

"По данным следствия, 13 февраля 2022 года двое военнослужащих ВС Украины, находясь на территории кафе в селе Гранитном Донецкой области, устроили стрельбу из закреплённого оружия. В результате военнослужащий Нацгвардии Украины и гражданское лицо погибли, ещё два человека получили ранения разной степени тяжести", — говорится в сообщении прокуратуры в "Фейсбуке".

Также отмечается, что задержанным за хулиганство с применением огнестрельного оружия и умышленное убийство двух человек в настоящее время планируют сообщить о подозрении и избрании меры пресечения.