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Стрельбу в кафе в Донецкой области устроили военнослужащие ВСУ

В результате перестрелки погиб один солдат Нацгвардии, а также человек из мирного населения. Задержанным в скором времени изберут меру пресечения.

13 февраля, 16:40

Фото на обложке © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Перестрелку на территории кафе в Донецкой области, в результате которой погибло два человека, устроили военнослужащие ВСУ, сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединённых сил. Уточняется, что одним из погибших оказался солдат Нацгвардии.

"По данным следствия, 13 февраля 2022 года двое военнослужащих ВС Украины, находясь на территории кафе в селе Гранитном Донецкой области, устроили стрельбу из закреплённого оружия. В результате военнослужащий Нацгвардии Украины и гражданское лицо погибли, ещё два человека получили ранения разной степени тяжести", говорится в сообщении прокуратуры в "Фейсбуке".

Два человека погибли в результате стрельбы в кафе в Донецкой области

Два человека погибли в результате стрельбы в кафе в Донецкой области

Также отмечается, что задержанным за хулиганство с применением огнестрельного оружия и умышленное убийство двух человек в настоящее время планируют сообщить о подозрении и избрании меры пресечения.

Накануне ещё двенадцать человек пострадали при взрыве газового баллона в кафе в Донбассе, инцидент произошёл около 19:00 мск. Пожар охватил 160 квадратных метров. К десяти часам вечера спасатели ликвидировали огонь.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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