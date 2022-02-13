Кандидат в президенты Франции Пекресс выступила против принятия Украины в НАТО
Политик также заявила, что при избрании её французским лидером такой вопрос и не будет стоять на повестке дня. Вместе со своей партией она выступает за сильный Европейский союз.
Валери Пекресс. Фото © Getty Images / Chesnot
Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс заявила, что время принять Украину в НАТО пока не пришло и в случае избрания её лидером страны такой вопрос и не будет стоять на повестке дня.
"С Украиной мы должны быть откровенными и сказать ей, что приём страны в НАТО не стоит на повестке дня", — сказала она на предвыборном митинге в Париже.
Встреча Пекресс со своими сторонниками в концертном дворце "Зенит" стала её первым большим выступлением в ходе предвыборной кампании. Выборы президента Франции пройдут в апреле. Пекресс вместе с партией "Республиканцы" выступает за сильный Европейский союз и придерживается жёсткой линии в отношении Великобритании из-за её выхода из ЕС.
Ранее замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Украина не вступит в альянс в ближайшее время. По его словам, чтобы Незалежная стала частью организации, в НАТО должен быть консенсус. При этом Джоанэ опроверг сообщения о расколе внутри альянса из-за помощи Киеву.
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