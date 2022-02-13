Пресс-секретарь Пентагона Кёрби: Американские солдаты не будут воевать на Украине

Американские военнослужащие не будут участвовать в военном конфликте на Украине в случае "вторжения" России. Об этом в эфире телеканала MSNBC заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

"Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что американские военнослужащие не будут воевать на Украине", — сказал он.