Пресс-секретарь Пентагона Кёрби: Американские солдаты не будут воевать на Украине
Даже эвакуация военными США своих сограждан повысила бы "риск просчёта" и увеличила вероятность столкновения армий Америки и РФ, что может вывести ситуацию "на новый уровень", добавили в ведомстве.
Джон Кёрби. Фото на обложке © Getty Images / Alex Wong
Американские военнослужащие не будут участвовать в военном конфликте на Украине в случае "вторжения" России. Об этом в эфире телеканала MSNBC заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.
"Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что американские военнослужащие не будут воевать на Украине", — сказал он.
Кёрби также добавил, что даже в случае эвакуации из Незалежной американскими военными своих сограждан повышается "риск просчёта" и увеличивается вероятность столкновения армий США и России, что может вывести ситуацию "на новый уровень".
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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