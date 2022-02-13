Дочь экс-губернатора Ставрополья Гаевская засветила баланс на карте в 60 млн рублей

Дочь экс-губернатора Ставрополья Гаевская случайно показала свой баланс на карте в 60 млн рублей. Видео © Twitter / "Двач"

Дочь бывшего губернатора Ставропольского края Александра Гаевская во время стрима в Twich показала экран телефона и случайно засветила уведомление от банка, в котором написано о балансе счёта в 60 миллионов рублей. Видео опубликовал канал "Двач" в соцсети "Твиттер".

Александра Гаевская снимает свои стримы под ником Mira HS. В одном из эфиров она решила показать зрителям название композиции, которая играла на фоне. Но в этот же момент на экране появилось сообщение от банка о пополнении счёта. Там оказалась сумма 787 561 доллар. Она опомнилась и поставила перед камерой телефон таким образом, чтобы была видна лишь проигрываемая музыка. Однако её поклонники успели запечатлеть этот момент.

Под последним постом в "Инстаграме" Гаевской пользователи стали писать ироничные комментарии на эту тему. При этом кто-то даже указал, что не знал, кем был отец Гаевской, но теперь всё понятно. Отметим, что в посте девушка написала большой философский текст о жизни.

"Я один только что узнал, что она дочь какого-то чиновника из России? А то думаю, на что же она живёт, не работая, теперь понятно", — написал один из комментаторов.

Кто-то также отметил, что "классно философствовать", когда на карте 60 миллионов.