Соседи рассказали Лайфу о тяжёлой болезни женщины, которую застрелил муж в Среднеуральске
Супруги производили впечатление абсолютно нормальной семьи. По словам собеседниц, очень пьяным Виктора никто никогда не видел, он также всегда был вежлив и приветлив.
Кадр из видео © LIFE
Соседка рассказала о семье из Среднеуральска, где произошла трагедия. Видео © LIFE
Жена жителя Среднеуральска, которую 67-летний пенсионер застрелил в собственной квартире, давно серьёзно болела, а в конце минувшего года женщину парализовало. Об этом Лайфу рассказала соседка семьи.
По словам Натальи, у супругов был сын, который давно погиб в результате автомобильной аварии. Также она отметила, что у пары частенько гостил внук, которого они практически вырастили. В целом, как уточнила собеседница, семья была нормальной.
"Не сказала бы, что он выпивал часто. Бывало, выпивал, но не так [часто]. Я сама даже удивилась, с чего у него вдруг [крыша] поехала-то, без понятия", — сказала соседка.
Ещё одна жительница дома также подтвердила, что убивший супругу мужчина не был алкашом, как про него сейчас пишут в СМИ. Также, по её словам, она частенько видела Виктора во дворе, когда он гулял с собакой. При этом, как уточнила собеседница, он всегда был вежлив и приветлив.
Напомним, что в Среднеуральске 67-летний местный житель Виктор М. застрелил свою жену, а потом, как сообщали очевидцы, начал палить из окна. В состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина произвёл выстрел в супругу из охотничьего ружья, а затем намеревался покончить с собой. Микрорайон был оцеплен полицейскими, которые около двух часов вели переговоры с подозреваемым, после чего убийца сдался. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего по статье "Убийство". Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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