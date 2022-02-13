Соседи рассказали Лайфу о тяжёлой болезни женщины, которую застрелил муж в Среднеуральске

Соседка рассказала о семье из Среднеуральска, где произошла трагедия. Видео © LIFE

Жена жителя Среднеуральска, которую 67-летний пенсионер застрелил в собственной квартире, давно серьёзно болела, а в конце минувшего года женщину парализовало. Об этом Лайфу рассказала соседка семьи.

По словам Натальи, у супругов был сын, который давно погиб в результате автомобильной аварии. Также она отметила, что у пары частенько гостил внук, которого они практически вырастили. В целом, как уточнила собеседница, семья была нормальной.

"Не сказала бы, что он выпивал часто. Бывало, выпивал, но не так [часто]. Я сама даже удивилась, с чего у него вдруг [крыша] поехала-то, без понятия", — сказала соседка.

Ещё одна жительница дома также подтвердила, что убивший супругу мужчина не был алкашом, как про него сейчас пишут в СМИ. Также, по её словам, она частенько видела Виктора во дворе, когда он гулял с собакой. При этом, как уточнила собеседница, он всегда был вежлив и приветлив.