НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Соседи рассказали Лайфу о тяжёлой болезни женщины, которую застрелил муж в Среднеуральске

Супруги производили впечатление абсолютно нормальной семьи. По словам собеседниц, очень пьяным Виктора никто никогда не видел, он также всегда был вежлив и приветлив.

13 февраля, 15:52

Кадр из видео © LIFE

Соседка рассказала о семье из Среднеуральска, где произошла трагедия. Видео © LIFE

Жена жителя Среднеуральска, которую 67-летний пенсионер застрелил в собственной квартире, давно серьёзно болела, а в конце минувшего года женщину парализовало. Об этом Лайфу рассказала соседка семьи.

По словам Натальи, у супругов был сын, который давно погиб в результате автомобильной аварии. Также она отметила, что у пары частенько гостил внук, которого они практически вырастили. В целом, как уточнила собеседница, семья была нормальной.

"Не сказала бы, что он выпивал часто. Бывало, выпивал, но не так [часто]. Я сама даже удивилась, с чего у него вдруг [крыша] поехала-то, без понятия", — сказала соседка.

Житель Среднеуральска накрыл одеялом тело застреленной им жены и возложил на него цветы

Житель Среднеуральска накрыл одеялом тело застреленной им жены и возложил на него цветы

Ещё одна жительница дома также подтвердила, что убивший супругу мужчина не был алкашом, как про него сейчас пишут в СМИ. Также, по её словам, она частенько видела Виктора во дворе, когда он гулял с собакой. При этом, как уточнила собеседница, он всегда был вежлив и приветлив.

Еле стоит на ногах: Очевидцы сняли момент задержания стрелка из Среднеуральска, который убил жену

Еле стоит на ногах: Очевидцы сняли момент задержания стрелка из Среднеуральска, который убил жену

Напомним, что в Среднеуральске 67-летний местный житель Виктор М. застрелил свою жену, а потом, как сообщали очевидцы, начал палить из окна. В состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина произвёл выстрел в супругу из охотничьего ружья, а затем намеревался покончить с собой. Микрорайон был оцеплен полицейскими, которые около двух часов вели переговоры с подозреваемым, после чего убийца сдался. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего по статье "Убийство". Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1