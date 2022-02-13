НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Глава Marvel Studios Файги рассказал о рамках жестокости в "Лунном рыцаре"

В эпизодах сериала есть сцены, когда персонаж впадает в ярость и жёстко избивает своих противников. По словам Файги, Disney сразу же спросил, сбавят ли обороты создатели.

13 февраля, 15:43

Кадр из трейлера сериала "Лунный рыцарь". Фото © YouTube

Глава студии Marvel Кевин Файги рассказал о раздвинутых границах жестокости в сериале "Лунный рыцарь", который будет транслироваться на стриминговом сервисе Disney+. Об этом пишет Empire.

"Лунный рыцарь жестокий. Было весело смотреть на реакцию Disney, когда мы расширяли границы дозволенного", — сказал он.

Ридли Скотт займётся созданием сериала по франшизе "Бегущий по лезвию"

Ридли Скотт займётся созданием сериала по франшизе "Бегущий по лезвию"

В отдельных эпизодах сериала есть сцены, когда персонаж впадает в ярость и жёстко избивает своих противников. По словам Файги, Disney сразу же спросил, сбавят ли создатели обороты.

"Но мы не будем сбавлять. Мы создали нечто совершено другое. Это "Лунный рыцарь", — заключил Файги.

По сюжету бывший морпех, страдающий диссоциативным расстройством, внезапно получает власть и силы египетского бога Луны.

Страница комикса про Человека-паука была продана на аукционе за 3,3 млн долларов

Страница комикса про Человека-паука была продана на аукционе за 3,3 млн долларов

Ранее Лайф рассказывал, что Warner Bros. показала тизер супергеройских фильмов DC 2022 года. Так, в ролике появился чародей Доктор Фейт, которого сыграл Пирс Броснан. А премьера "Чёрного Адама" с Дуэйном Джонсоном в главной роли запланирована на 29 июля этого года.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1