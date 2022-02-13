Глава Marvel Studios Файги рассказал о рамках жестокости в "Лунном рыцаре"

Глава студии Marvel Кевин Файги рассказал о раздвинутых границах жестокости в сериале "Лунный рыцарь", который будет транслироваться на стриминговом сервисе Disney+. Об этом пишет Empire.

"Лунный рыцарь жестокий. Было весело смотреть на реакцию Disney, когда мы расширяли границы дозволенного", — сказал он.

В отдельных эпизодах сериала есть сцены, когда персонаж впадает в ярость и жёстко избивает своих противников. По словам Файги, Disney сразу же спросил, сбавят ли создатели обороты.

"Но мы не будем сбавлять. Мы создали нечто совершено другое. Это "Лунный рыцарь", — заключил Файги.

По сюжету бывший морпех, страдающий диссоциативным расстройством, внезапно получает власть и силы египетского бога Луны.