Глава Marvel Studios Файги рассказал о рамках жестокости в "Лунном рыцаре"
В эпизодах сериала есть сцены, когда персонаж впадает в ярость и жёстко избивает своих противников. По словам Файги, Disney сразу же спросил, сбавят ли обороты создатели.
Кадр из трейлера сериала "Лунный рыцарь". Фото © YouTube
Глава студии Marvel Кевин Файги рассказал о раздвинутых границах жестокости в сериале "Лунный рыцарь", который будет транслироваться на стриминговом сервисе Disney+. Об этом пишет Empire.
"Лунный рыцарь жестокий. Было весело смотреть на реакцию Disney, когда мы расширяли границы дозволенного", — сказал он.
В отдельных эпизодах сериала есть сцены, когда персонаж впадает в ярость и жёстко избивает своих противников. По словам Файги, Disney сразу же спросил, сбавят ли создатели обороты.
"Но мы не будем сбавлять. Мы создали нечто совершено другое. Это "Лунный рыцарь", — заключил Файги.
По сюжету бывший морпех, страдающий диссоциативным расстройством, внезапно получает власть и силы египетского бога Луны.
Ранее Лайф рассказывал, что Warner Bros. показала тизер супергеройских фильмов DC 2022 года. Так, в ролике появился чародей Доктор Фейт, которого сыграл Пирс Броснан. А премьера "Чёрного Адама" с Дуэйном Джонсоном в главной роли запланирована на 29 июля этого года.
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