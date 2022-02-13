Reuters: Шольц обсудит с Путиным "цели и обеспокоенности" России

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным планирует выяснить текущие "цели и обеспокоенности России". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в кабмине ФРГ.

В публикации также отмечается, что от встречи с российским лидером Шольц не ожидает определённых результатов, однако считает, что прямые переговоры с Путиным обладают большой важностью.

"Я не ожидаю конкретных результатов, но открытый, прямой диалог определённо важен", — сообщил он.

Кроме того, канцлер намерен обсудить на предстоящих встречах с лидерами России и Украины пути реализации Минских соглашений. На переговорах с Владимиром Зеленским он также поднимет вопрос стабилизации экономики Украины, уточняет источник агентства.