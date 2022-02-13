Reuters: Шольц обсудит с Путиным "цели и обеспокоенности" России
Также канцлер Германии намерен рассмотреть на предстоящих встречах с лидерами РФ и Украины пути реализации Минских соглашений.
Олаф Шольц. Фото © Getty Images / Kay Nietfeld / picture alliance
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным планирует выяснить текущие "цели и обеспокоенности России". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в кабмине ФРГ.
В публикации также отмечается, что от встречи с российским лидером Шольц не ожидает определённых результатов, однако считает, что прямые переговоры с Путиным обладают большой важностью.
"Я не ожидаю конкретных результатов, но открытый, прямой диалог определённо важен", — сообщил он.
Кроме того, канцлер намерен обсудить на предстоящих встречах с лидерами России и Украины пути реализации Минских соглашений. На переговорах с Владимиром Зеленским он также поднимет вопрос стабилизации экономики Украины, уточняет источник агентства.
Ранее в кабмине Германии сообщили, что Берлин ждёт от Москвы конкретных шагов по деэскалации вокруг Украины: эта тема станет основной в ходе визита Шольца в Москву, однако не единственной. Также стороны затронут двусторонние отношения и, в частности, форум "Петербургский диалог".
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