Салливан: США готовят списки россиян для санкций в случае эскалации на Украине
По словам политика, в случае вторжения на территорию Незалежной "пакет потенциальных экономических последствий" ударит по "многим из олигархов" из окружения президента России Владимира Путина.
Джейк Салливан. Фото на обложке © Getty Images / Anna Moneymaker
Соединённые Штаты готовят списки представителей экономических элит России, которые не смогут "свободно перемещаться по миру и тратить деньги" в случае эскалации конфликта на Украине. Об этом в эфире телеканала CNN заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы составляем списки российских экономических элит, которые будут подвергнуты санкциям, не смогут свободно путешествовать и свободно тратить деньги. <...> Это затронет людей в окружении президента Путина", — сказал он.
Салливан добавил, что в случае вторжения на территорию Украины "пакет потенциальных экономических последствий" ударит по "многим из этих олигархов".
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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