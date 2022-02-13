Салливан: США готовят списки россиян для санкций в случае эскалации на Украине

Соединённые Штаты готовят списки представителей экономических элит России, которые не смогут "свободно перемещаться по миру и тратить деньги" в случае эскалации конфликта на Украине. Об этом в эфире телеканала CNN заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы составляем списки российских экономических элит, которые будут подвергнуты санкциям, не смогут свободно путешествовать и свободно тратить деньги. <...> Это затронет людей в окружении президента Путина", — сказал он.