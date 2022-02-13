В Петербурге задержали водителя, изнасиловавшего пассажирку-врача

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали таксиста-частника по подозрению в изнасиловании и ограблении пассажирки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл в минувший четверг, 10 февраля, в Выборгском районе Северной столицы. Молодая девушка, работающая врачом, села к подозреваемому в машину, после чего тот достал нож и стал требовать 50 тысяч рублей. Через какое-то время пассажирка вышла из авто под предлогом снять деньги в банкомате и сразу же обратилась в полицию. Давая показания, она сообщила, что таксист надругался над ней.

Полицейским удалось вычислить и задержать подозреваемого уже на следующий день. Им оказался 33-летний житель посёлка Песочного. Против него возбудили уголовные дела о насильственных действиях сексуального характера и разбое. Расследование инцидента продолжается.