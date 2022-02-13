В Пентагоне считают, что конфликт вокруг Украины пока ещё можно предотвратить

В Пентагоне считают, что военный конфликт в ситуации вокруг Украины может быть предотвращён. Об этом сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кёрби. При этом он отметил, что времени для дипломатии с каждым днём остаётся всё меньше.

"Мы признаём, что времени остаётся всё меньше, и это даёт нам повод для беспокойства. Однако мы уже говорили и до сих пор верим, что время и пространство для дипломатического пути [разрешения украинского кризиса] всё ещё остаётся", — сказал Кёрби в эфире телеканала Fox News.