В Пентагоне считают, что конфликт вокруг Украины пока ещё можно предотвратить
По словам представителя американского военного ведомства Джона Кёрби, в США по-прежнему настаивают на необходимости найти "мирный путь выхода", чтобы предотвратить войну на территории Незалежной.
Здание Пентагона. Фото на обложке © ТАСС / DPA / Ron Sachs
В Пентагоне считают, что военный конфликт в ситуации вокруг Украины может быть предотвращён. Об этом сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кёрби. При этом он отметил, что времени для дипломатии с каждым днём остаётся всё меньше.
"Мы признаём, что времени остаётся всё меньше, и это даёт нам повод для беспокойства. Однако мы уже говорили и до сих пор верим, что время и пространство для дипломатического пути [разрешения украинского кризиса] всё ещё остаётся", — сказал Кёрби в эфире телеканала Fox News.
По его словам, в США по-прежнему считают, что необходимо найти "мирный путь выхода, чтобы предотвратить войну на Украине".
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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