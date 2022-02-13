Пресс-секретарь Пентагона Кёрби: США не будут вводить упреждающие санкции против России
По словам представителя ведомства, в случае немедленного применения рестрикций они потеряют сдерживающий эффект, потому будут оставаться в резерве до необходимого момента.
Джон Кёрби. Фото © Getty Images / Alex Wong
Соединённые Штаты не намерены вводить против России упреждающие санкции, они останутся "в резерве" на случай агрессии против Украины. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.
По его словам, в случае немедленного применения рестрикций они потеряют сдерживающий эффект.
"Мы считаем, что они сохраняют свой сдерживающий эффект, оставаясь в резерве", — подчеркнул Кёрби.
Ранее Лайф рассказал, что США готовят списки россиян для санкций в случае эскалации на Украине. По словам политика, в случае вторжения на территорию Незалежной "пакет потенциальных экономических последствий" ударит по "многим из олигархов" из окружения президента России Владимира Путина.
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