Пресс-секретарь Пентагона Кёрби: США не будут вводить упреждающие санкции против России

Соединённые Штаты не намерены вводить против России упреждающие санкции, они останутся "в резерве" на случай агрессии против Украины. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

По его словам, в случае немедленного применения рестрикций они потеряют сдерживающий эффект.

"Мы считаем, что они сохраняют свой сдерживающий эффект, оставаясь в резерве", — подчеркнул Кёрби.