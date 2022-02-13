Врач Сибтейн назвал девять основных симптомов рака

Доктор Амен Сибтейн перечислил девять основных симптомов, которые могут сигнализировать о наличии онкологического заболевания. О них он рассказал в интервью британскому таблоиду Daily Express.

"Если у вас появились необъяснимые боли в любой части тела, которые длятся более трёх недель, необходимо обратиться к специалисту. Особенно это касается ощущений в костях", — сказал он.

Также Сибтейн добавил, что о серьёзных нарушениях в организме и возможном наличии рака могут свидетельствовать беспричинные кровотечения и потеря веса. Вдобавок о недуге может говорить усталость, обильное потоотделение ночью, появление припухлостей, постоянный кашель и проблемы с глотанием, а также вздутие живота, уточнил врач.