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Врач Сибтейн назвал девять основных симптомов рака

Все они говорят о серьёзных нарушениях в организме и возможном наличии онкологии.

13 февраля, 17:09

Фото на обложке © Pexels

Доктор Амен Сибтейн перечислил девять основных симптомов, которые могут сигнализировать о наличии онкологического заболевания. О них он рассказал в интервью британскому таблоиду Daily Express.

"Если у вас появились необъяснимые боли в любой части тела, которые длятся более трёх недель, необходимо обратиться к специалисту. Особенно это касается ощущений в костях", — сказал он.

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Также Сибтейн добавил, что о серьёзных нарушениях в организме и возможном наличии рака могут свидетельствовать беспричинные кровотечения и потеря веса. Вдобавок о недуге может говорить усталость, обильное потоотделение ночью, появление припухлостей, постоянный кашель и проблемы с глотанием, а также вздутие живота, уточнил врач.

Ранее Лайф рассказывал, что назван простой способ снизить риск развития 13 типов рака. По словам медиков, в течение жизни онкологические заболевания в той или иной форме возникают примерно у половины людей.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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