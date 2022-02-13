МАК сформировал Комиссию по расследованию крушения Ан-2 на Камчатке
Частный легкомоторный самолёт совершал грузовой рейс в село Тымлат Карагинского района и упал при взлёте. Возбуждено уголовное дело.
Место крушения. Фото © Следственный комитет Российской Федерации
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал Комиссию по расследованию крушения самолёта Ан-2 на Камчатке, об этом сообщили в пресс-службе комитета.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал Комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф опубликовал видео с места смертельного крушения самолёта Ан-2 на Камчатке. В результате инцидента погибли оба члена экипажа.
Напомним, днём в пятницу в окрестностях села Коряки Елизовского района на Камчатке упал Ан-2. Частный легкомоторный самолёт совершал грузовой рейс в село Тымлат Карагинского района и потерпел крушение при взлёте. Возбуждено уголовное дело.
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