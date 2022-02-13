МАК сформировал Комиссию по расследованию крушения Ан-2 на Камчатке

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал Комиссию по расследованию крушения самолёта Ан-2 на Камчатке, об этом сообщили в пресс-службе комитета.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал Комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф опубликовал видео с места смертельного крушения самолёта Ан-2 на Камчатке. В результате инцидента погибли оба члена экипажа.