НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Главврач Кузенкова объяснила, как быстрее привести организм в порядок после ковида

Важно не перегружать себя и быть готовым к тому, что для возвращения обычного уровня активности потребуется немало времени, отметила специалист. По её словам, необходимо действовать комплексно.

13 февраля, 17:32

Фото на обложке © Pexels

Чтобы быстрее восстановиться после перенесённого коронавируса, в частности доминирующего сейчас во всём мире омикрон-штамма, необходимо соблюдать ряд рекомендаций. Об этом сообщила главный врач московской городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова.

"Любая вирусная инфекция ослабляет организм, поэтому в первое время после болезни не нужно нагружать организм сильно, а, наоборот, нужно помочь ему правильным питанием, режимом физической активности и отдыха, достаточным сном", — цитирует ТАСС специалиста.

Россияне стали скупать концентраторы кислорода для реабилитации от ковида

Россияне стали скупать концентраторы кислорода для реабилитации от ковида

При этом Кузенкова предупредила, что после "омикрона" для возвращения к нормальному уровню активности может потребоваться больше времени. Так или иначе всем переболевшим ковидом в первую очередь стоит позаботиться о правильном питании. По словам медика, в рацион необходимо включить необработанные или цельнозерновые продукты, бобовые, растительное масло, а также орехи.

Нельзя пренебрегать и физическими упражнениями, подчеркнула специалист. Как она указала, необходимо делать их как минимум пять дней в неделю по 20–30 минут. При этом перегружать организм тренировками ни в коем случае нельзя. Вместе с тем не менее важно соблюдать правила гигиены. В частности, по словам Кузенковой, нужно проветривать помещения и регулярно проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами.

Врач Серебрянский рассказал, какие болезни могут проявиться после ковида

Врач Серебрянский рассказал, какие болезни могут проявиться после ковида

Ранее врач Галина Гольцман объяснила, почему живущие вместе люди не заражаются друг от друга ковидом. По её словам, есть определённый процент людей, которые невосприимчивы к некоторым респираторным вирусам. Кроме того, человек может болеть, но не являться носителем болезни.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1