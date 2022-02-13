Главврач Кузенкова объяснила, как быстрее привести организм в порядок после ковида

Чтобы быстрее восстановиться после перенесённого коронавируса, в частности доминирующего сейчас во всём мире омикрон-штамма, необходимо соблюдать ряд рекомендаций. Об этом сообщила главный врач московской городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова.

"Любая вирусная инфекция ослабляет организм, поэтому в первое время после болезни не нужно нагружать организм сильно, а, наоборот, нужно помочь ему правильным питанием, режимом физической активности и отдыха, достаточным сном", — цитирует ТАСС специалиста.

При этом Кузенкова предупредила, что после "омикрона" для возвращения к нормальному уровню активности может потребоваться больше времени. Так или иначе всем переболевшим ковидом в первую очередь стоит позаботиться о правильном питании. По словам медика, в рацион необходимо включить необработанные или цельнозерновые продукты, бобовые, растительное масло, а также орехи.

Нельзя пренебрегать и физическими упражнениями, подчеркнула специалист. Как она указала, необходимо делать их как минимум пять дней в неделю по 20–30 минут. При этом перегружать организм тренировками ни в коем случае нельзя. Вместе с тем не менее важно соблюдать правила гигиены. В частности, по словам Кузенковой, нужно проветривать помещения и регулярно проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами.