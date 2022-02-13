Украина получила от Литвы партию зенитно-ракетных комплексов Stinger

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил литовского коллегу Арвидаса Анушаускаса за то, что власти республики поставили Киеву партию ракетно-зенитных комплексов Stinger. Также Вильнюс передал боеприпасы и военное снаряжение, в частности бронежилеты.

"Stinger есть. Спасибо Правительству Литвы, всему литовскому народу и лично большому другу Украины министру национальной обороны Литовской Республики Арвидасу Анушаускасу за помощь! Украинско-литовские отношения очень близкие и длятся уже на протяжении многих веков", — написал Резников в своём твиттере.

Сколько зенитных комплексов было направлено на Украину, не уточняется. Отметим, что подобную военную помощь прибалтийская страна оказала с согласия США.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал Запад прекратить "пичкать" оружием Украину. Он также поинтересовался у британского коллеги, для чего Лондон направил свой спецназ в Незалежную и до каких пор он там будет находиться.