Украина получила от Литвы партию зенитно-ракетных комплексов Stinger
Отметим, что подобную военную помощь прибалтийская страна оказала с согласия США. Сколько конкретно ПЗРК было доставлено в Киев, не уточняется.
Вооружение, отправленное Литвой на Украину. Фото на обложке © Twitter / Oleksii Reznikov
Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил литовского коллегу Арвидаса Анушаускаса за то, что власти республики поставили Киеву партию ракетно-зенитных комплексов Stinger. Также Вильнюс передал боеприпасы и военное снаряжение, в частности бронежилеты.
"Stinger есть. Спасибо Правительству Литвы, всему литовскому народу и лично большому другу Украины министру национальной обороны Литовской Республики Арвидасу Анушаускасу за помощь! Украинско-литовские отношения очень близкие и длятся уже на протяжении многих веков", — написал Резников в своём твиттере.
Сколько зенитных комплексов было направлено на Украину, не уточняется. Отметим, что подобную военную помощь прибалтийская страна оказала с согласия США.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал Запад прекратить "пичкать" оружием Украину. Он также поинтересовался у британского коллеги, для чего Лондон направил свой спецназ в Незалежную и до каких пор он там будет находиться.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
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