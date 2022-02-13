Надежды на медаль в фигурном катании: Расписание десятого дня Олимпиады в Пекине

Новая неделя на Олимпийских играх начнётся с дня, который подарит миру ещё несколько новых чемпионов. Российские болельщики вновь могут надеяться на целую группу своих спортсменов, которые будут делать всё для того, чтобы пополнить медальную копилку нашей команды. Лайф знакомит вас с основными событиями 14 февраля на Олимпиаде.

Фигурное катание. Надежды на медали в танцах

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов уже завтра могут завоевать ещё одну медаль для себя на этой Олимпиаде. Наш танцевальный дуэт перед произвольной программой совсем немного отстаёт от французов Пападакис/Сизерон и обещает биться до последнего, ведь шансы на золото остаются. Равно как и Александра Степанова с Иваном Букиным сделают всё для того, чтобы добраться до медалей пекинских Игр. Старт в 4:15.

Фристайл. Болеем за Любовь Никитину

Любовь Никитина. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Неплохие шансы на медаль имеет и наша фристайлистка Любовь Никита — бронзовый призёр прошлогоднего ЧМ. Разумеется, что олимпийский старт — история особенная, однако Никитина точно сделает всё, чтобы побороться за награды. Финальные попытки — в 14:00, а квалификации — начиная с 10:00. Помимо Никитиной от России выступят Есения Пантюхова и Анастасия Прыткова.

Бобслей. Финальные попытки в женском монобобе и первые — в мужских двойках

В санно-бобслейном комплексе продолжают кипеть нешуточные страсти. И если Надежда Сергеева в монобобе вряд ли поборется за награды (13-е место после первых попыток), то вот в двойках хорошие шансы имеют наши экипажи Ростислава Гайтюкевича и Максима Андриянова. Их первая попытка начнётся в 15:05.

Прыжки с трамплина. Командные соревнования

Михаил Назаров. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

После серебра в миксте надеяться на чудо можно нашим болельщикам и в мужском командном турнире. Разумеется, что мы и близко не претенденты, но кто его знает, как там всё пойдёт. Михаил Назаров, Роман Трофимов, Даниил Садреев и Евгений Климов бросают вызов грозным норвежцам, словенцам и другим сборным, которые изначально были в числе фаворитов. Начало соревнований в 13:00.