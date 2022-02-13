Допинг-проба Камилы Валиевой могла оказаться положительной из-за лекарства от мигрени
Так, если тест дал положительный результат на триметазидин, обнаружившая его лаборатория должна убедиться, что в организме спортсмена также присутствуют следы ломеризина.
Камила Валиева. Фото © Getty Images / VAndrew Milligan / PA Image
Следы триметазидина, который нашли у российской фигуристки Камилы Валиевой, могли появиться в организме спортсменки в том случае, если она употребляла средство от мигрени ломеризин. Оно является разрешённым к приёму. Такие данные приводит RT со ссылкой на документы, предоставленные Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Таким образом, если допинг-проба спортсмена дала положительный результат на триметазидин, обнаружившая его лаборатория должна убедиться, что в организме также присутствуют следы ломеризина.
Как рассказывал Лайф, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрение проходит сегодня, 13 февраля.
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