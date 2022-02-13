Допинг-проба Камилы Валиевой могла оказаться положительной из-за лекарства от мигрени

Следы триметазидина, который нашли у российской фигуристки Камилы Валиевой, могли появиться в организме спортсменки в том случае, если она употребляла средство от мигрени ломеризин. Оно является разрешённым к приёму. Такие данные приводит RT со ссылкой на документы, предоставленные Всемирным антидопинговым агентством (WADA).