В Москве на 63-м году жизни скончался музыкант и композитор Борис Базуров

В Москве на 63-м году жизни скончался российский музыкант и композитор Борис Базуров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его подругу Нину.

"Да, Борис Базуров скончался. К сожалению, это правда. О причинах смерти информации пока нет", — сказала она изданию.





По её словам, прощание с композитором пройдёт во вторник, 15 февраля, в 14:15 в храме Успения Пресвятой Богородицы.

Борис Базуров — российский композитор, музыкант, педагог, дирижёр и создатель авторской музыкальной системы "гуслетар". Он был солистом Ансамбля народной музыки под управлением Дмитрия Покровского, организатором и художественным руководителем фольклорных ансамблей "Круг" и "Русичи", а также первой русской этно-рок-группы "Народная опера". Музыкант выпустил более двадцати альбомов как в России, так и за рубежом. Его композиции также использовали в своих проектах режиссёры Андрей Кончаловский и Никита Михалков.