В Москве на 63-м году жизни скончался музыкант и композитор Борис Базуров
Прощание с создателем авторской музыкальной системы "гуслетар" пройдёт во вторник, 15 февраля, в храме Успения Пресвятой Богородицы. Причина смерти деятеля искусств не уточняется.
Борис Базуров. Фото © Facebook / Борис Базуров
В Москве на 63-м году жизни скончался российский музыкант и композитор Борис Базуров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его подругу Нину.
"Да, Борис Базуров скончался. К сожалению, это правда. О причинах смерти информации пока нет", — сказала она изданию.
По её словам, прощание с композитором пройдёт во вторник, 15 февраля, в 14:15 в храме Успения Пресвятой Богородицы.
Борис Базуров — российский композитор, музыкант, педагог, дирижёр и создатель авторской музыкальной системы "гуслетар". Он был солистом Ансамбля народной музыки под управлением Дмитрия Покровского, организатором и художественным руководителем фольклорных ансамблей "Круг" и "Русичи", а также первой русской этно-рок-группы "Народная опера". Музыкант выпустил более двадцати альбомов как в России, так и за рубежом. Его композиции также использовали в своих проектах режиссёры Андрей Кончаловский и Никита Михалков.
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