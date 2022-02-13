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В Москве на 63-м году жизни скончался музыкант и композитор Борис Базуров

Прощание с создателем авторской музыкальной системы "гуслетар" пройдёт во вторник, 15 февраля, в храме Успения Пресвятой Богородицы. Причина смерти деятеля искусств не уточняется.

13 февраля, 18:30
<p>Борис Базуров. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4018739104823730&set=pb.100000630417296.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Борис Базуров</a></p>

Борис Базуров. Фото © Facebook / Борис Базуров

В Москве на 63-м году жизни скончался российский музыкант и композитор Борис Базуров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его подругу Нину.

"Да, Борис Базуров скончался. К сожалению, это правда. О причинах смерти информации пока нет", — сказала она изданию.

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По её словам, прощание с композитором пройдёт во вторник, 15 февраля, в 14:15 в храме Успения Пресвятой Богородицы.

Борис Базуров — российский композитор, музыкант, педагог, дирижёр и создатель авторской музыкальной системы "гуслетар". Он был солистом Ансамбля народной музыки под управлением Дмитрия Покровского, организатором и художественным руководителем фольклорных ансамблей "Круг" и "Русичи", а также первой русской этно-рок-группы "Народная опера". Музыкант выпустил более двадцати альбомов как в России, так и за рубежом. Его композиции также использовали в своих проектах режиссёры Андрей Кончаловский и Никита Михалков.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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