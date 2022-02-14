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Астролог раскрыла, как провести День святого Валентина, чтобы потом не жалеть

В этом году 14 февраля — очень интенсивный и непредсказуемый день, предупредила астролог Ольга Архангельская в беседе с Лайфом. В первую очередь не стоит поддаваться на провокации и плести интриги.

13 февраля, 21:30
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

План действий на День святого Валентина

Первую половину дня Ольга Архангельская советует провести активно. Займитесь спортом — сходите в бассейн или тренажёрный зал. Главное — не перенапрягайтесь.

Во второй половине дня может появиться желание выделиться из толпы, блеснуть. Отличной идеей станет ужин в престижном месте. В заведении можно не только пробовать деликатесы и ворковать со второй половинкой, но и пуститься в пляс. Тогда звание звезды вечера вам обеспечено. А тем парам, кто по ресторанам уже находился, астролог предлагает устроить совместный просмотр мистического или фантастического фильма.

Фото © Pexels / Katerina Holmes

Фото © Pexels / Katerina Holmes

Чего стоит избегать в День всех влюблённых

В День святого Валентина у людей могут обостриться страхи, беспокойства. Некоторые начнут додумывать за других, кто-то будет мнителен и придирчив, у кого-то появится желание контролировать собеседника. Сегодня не стоит плести интриги и сплетничать, кроме того, не следует сильно увлекаться алкоголем.

Фото © Pexels / Mart Production

Фото © Pexels / Mart Production

14 февраля могут проявляться вспышки темперамента и ревности. У некоторых из нас будут слишком большие ожидания от партнёра. Агрессия, разговоры на повышенных тонах, недовольства и саркастический тон приведут к провокациям, на которые ни в коем случае нельзя поддаваться. В День всех влюблённых, если обстановка накалится, не заводитесь с пол-оборота и не выясняйте отношения.

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Помните, что отношение к себе и окружающим должно быть бережное, причём в любой из дней. Действуйте рационально и рассудительно, дабы не обидеть никого и не испортить отношения с любимыми, ведь спустя время о скандале можно сильно пожалеть.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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