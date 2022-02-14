Эндокринолог Гуреева предупредила о воздействии ковида на кости человека

После того как человек переболел коронавирусом, у него может развиться хрупкость костей. Об этом рассказала врач-эндокринолог Екатерина Гуреева.

"Ведущую роль играет резкое падение уровня витамина D после коронавирусной инфекции. Именно этот витамин ответственен за усвоение кальция и доставку его костям. Однако крупных клинических исследований на тему влияния CoViD-19 на плотность костной ткани не было", — сказала Гуреева в интервью Ura.ru.

Она поясняет, что негативное влияние на кости также оказывают курение, злоупотребление алкоголем, низкая масса тела, частые падения, дефицит кальция, низкий уровень физической активности и длительная обездвиженность.

"Если вы перенесли коронавирусную инфекцию, то оптимально будет проверить ряд показателей, в том числе и уровень витаминов", — посоветовала врач.