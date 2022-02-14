Эндокринолог Гуреева предупредила о воздействии ковида на кости человека
После перенесённой коронавирусной инфекции происходит резкое падение уровня витамина D. Именно он ответственен за усвоение кальция и доставку его костям.
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После того как человек переболел коронавирусом, у него может развиться хрупкость костей. Об этом рассказала врач-эндокринолог Екатерина Гуреева.
"Ведущую роль играет резкое падение уровня витамина D после коронавирусной инфекции. Именно этот витамин ответственен за усвоение кальция и доставку его костям. Однако крупных клинических исследований на тему влияния CoViD-19 на плотность костной ткани не было", — сказала Гуреева в интервью Ura.ru.
Она поясняет, что негативное влияние на кости также оказывают курение, злоупотребление алкоголем, низкая масса тела, частые падения, дефицит кальция, низкий уровень физической активности и длительная обездвиженность.
"Если вы перенесли коронавирусную инфекцию, то оптимально будет проверить ряд показателей, в том числе и уровень витаминов", — посоветовала врач.
А ранее Лайф писал, что другой врач оценил эффективность промывания носа солевым раствором при ковиде. Специалист добавил, что всё же на сегодняшний день от коронавируса должна защищать в первую очередь вакцина.
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