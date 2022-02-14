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Американские кардиологи указали на признак высокого холестерина, заметный при ходьбе

Такая проблема со здоровьем увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, закупоривая сосуды. В зависимости от части тела это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.

13 февраля, 22:47

Фото на обложке © Pexels

Судороги в ногах при ходьбе могут указывать на заболевание периферических артерий и высокий уровень холестерина в крови. Об этом рассказали эксперты Американской ассоциации кардиологов (AHA).

"Наиболее распространённый симптом заболевания периферических артерий нижних конечностей — болезненные судороги мышц бёдер, ляжек или икр при ходьбе, подъёме по лестнице или другой физической нагрузке", объяснили эксперты в беседе с британской газетой Daily Express.

Специалисты рассказывают, что проблемы с периферическими артериями ведут к постепенному сужению и полной закупорке просвета аорты. Также возможно появление язв на голенях и ступнях.

Высокий уровень холестерина увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, закупоривая сосуды. В зависимости от части тела это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.

Врач Ли перечислила четыре признака высокого холестерина

Врач Ли перечислила четыре признака высокого холестерина

А ранее Лайф писал, что учёные выяснили, что помидоры могут снизить риск инсульта. Всё дело в антиоксиданте, который поддерживает давление и следит за уровнем опасного холестерина в крови.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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