Американские кардиологи указали на признак высокого холестерина, заметный при ходьбе

Судороги в ногах при ходьбе могут указывать на заболевание периферических артерий и высокий уровень холестерина в крови. Об этом рассказали эксперты Американской ассоциации кардиологов (AHA).

"Наиболее распространённый симптом заболевания периферических артерий нижних конечностей — болезненные судороги мышц бёдер, ляжек или икр при ходьбе, подъёме по лестнице или другой физической нагрузке", — объяснили эксперты в беседе с британской газетой Daily Express.

Специалисты рассказывают, что проблемы с периферическими артериями ведут к постепенному сужению и полной закупорке просвета аорты. Также возможно появление язв на голенях и ступнях.

Высокий уровень холестерина увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, закупоривая сосуды. В зависимости от части тела это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.