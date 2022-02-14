Столицы впереди: Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

В России по качеству жизни населения продолжают лидировать Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Замыкают же список Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика и Еврейская автономная область. Соответствующие места регионы заняли в составленном РИА "Новости" рейтинге субъектов РФ по качеству жизни.

По результатам 2021 года из ста возможных баллов Москва набрала 81,4, Северная столица — 80,2, а Подмосковье — 75,9. Лидирующие позиции они удерживают уже много лет. Сказываются развитость инфраструктуры, высокий уровень экономики, социальной сферы.

В первой десятке оказались также Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, ХМАО, Самарская и Нижегородская области. Последние две вытеснили Воронежскую и Калининградскую области.

Список аутсайдеров почти не изменился. Последние места занимают Калмыкия, Ингушетия, Курганская область, республики Алтай и Бурятия, ЕАО, КЧР, Забайкальский край, Республика Тыва. Покинула последнюю десятку Кабардино-Балкарская Республика.